福建煎餅叔罹癌　小吃街「全掛他收款碼」6天籌130萬元醫藥費

台東縣環境保護局推動「無塑環保迺夜市」計畫，今年於池上鄉觀光夜市舉辦五場活動，鼓勵民眾以自備容器或租借循環餐具的方式取代一次性用品，共成功減少617件一次性廢棄物，成效明顯。環保局指出，此次成果展現池上社區、攤商與遊客共同支持環境行動的力量，也讓夜市文化朝向更友善環境的模式前進。