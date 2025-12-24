　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

收到警報別慌！北市1226高強度演練　蔣萬安指示納入細胞簡訊

▲蔣萬安召開道路交通安全會報。（圖／北市府提供）

▲台北市長蔣萬安。（圖／北市府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

台北捷運近日發生駭人隨機殺人案，社會恐懼尚未平息，然而卻陸續傳出跟風模仿犯，台北市預計1226進行高強度演練。台北市長蔣萬安今（24日）下午在公安會報中指示，災防告警細胞廣播服務訊息將納入12月26日的實體演練，進行測試，檢視實際發送的成效，以及民眾接收的情形，為了避免造成恐慌，訊息內容務必清楚標示為測試訊息，並加註相關說明。

蔣萬安表示，對於細胞簡訊發送，消防局今天已經將災防告警細胞廣播服務訊息發送計畫書，送國家災害防救科技中心，將持續追蹤進度，另外，他也請消防局將細胞簡訊發送作業，納入在12月26日實體演練進行測試。

蔣萬安也說，因應突發事件可能引發的人群踩踏風險，昨天他在市政會議上提到，請各單位做好踩踏風險評估分區疏散方案、現場廣播與資訊揭露的各項沙盤推演，並且在活動前完成現場動線與出口指示強化，適當納入科技輔導監測，以降低突發狀況發生時的混亂，以及傷害風險。

蔣萬安指出，1226高強度演練，也分階段辦理捷運系統，以及車站的重要節點危安事件實體演變，透過實體演練，提升整體的應變能力，並且從過程中檢視潛在問題，滾動修正相關的作為。

在公安會報中，消防局也表示，過往北市府在跨年及元旦路跑，都將指揮中心設置於北市府一樓大廳，今年也協調指揮中心，將EOC（應變中心）預設人力先置於指揮中心，屆時若有意外事件發生，可協調現場單位即刻升級開設。

台北市警察局指出，經統計捷運站73處、一般捷運站61處，12處重要轉接樞紐部分，針對中山站等加強守望，警察局支援保安警力，轄管分局加強巡視，針對61處捷運安全維護，各轄區分局每站2人巡守，在於人潮出入口及月台守望，人潮聚集處方面，會強化百貨公司、大賣場、觀光景點處所加強維護，針對大型勤務，會請各分局加強場檢、車阻安全維護。

有關細胞服務廣播，警察局指出，26日辦理維安實兵演練時，會發布細胞簡訊，初擬訊息內容，疏散避難演練部分為「台北市政府之災防告警測試，模擬疏散避難，重大災害事件警報，請勿驚慌，無需採取行動」，疏散避難警報部分為「捷運市政府站發生重大災害事件，請民眾保持冷靜，聽從現場引導迅速離開現場，並前往安全區域」。

12/22 全台詐欺最新數據

