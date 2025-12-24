傳雙城論壇被要求表態「友中」　蔣萬安：基本上是雙城好兩岸好

記者鄭佩玟／台北報導

2025雙城論壇輪到上海舉辦，因應19日台北捷運隨機殺人案，台北市長蔣萬安決定只參加主論壇，行程改為當天來回，傳中國希望蔣萬安發表「友中言論」，市府更一度激辯是否要停辦，蔣今（24日）受訪時表示，「基本上就是雙城好兩岸好」，希望持續維持兩市之間各方面的市政交流。

▲台北市長蔣萬安出席議員就職三周年慈善活動。（圖／記者林敬旻攝）

雙城論壇原訂9月登場，但延期到12月27、28日，而蔣萬安也因為北捷隨機砍人事件，只去28日上午的主論壇，當天就會返回台北。不過如今卻爆出，當時延期的原因包括市府對於是否要繼續辦雙城論壇持兩派意見，因為上海方希望蔣萬安能發表「友中」言論，但市府評估可能的影響，不斷和上海方進行溝通。

蔣萬安上午出席台北市議會第十四屆議員就職三周年-愛心3C設備捐贈曁慈善義買、毛孩送養活動，會前被媒體問到雙城論壇只去一天，上海方是否能理解？致詞時還是會維持雙城好兩岸好的基調嗎？蔣萬安回應，雙城論壇維持15年，一直都是進行兩座城市的交流。他強調，這次因應1219事件，接下來北市各項大型活動要確保維安佈署到位，兩天的雙城論壇就是出席28日上午主論壇，「基本上就是雙城好兩岸好」，希望持續維持兩市之間各方面的市政交流。

台北市副市長林奕華受訪時也說，這次台北發生憾事，市長坐鎮台北的角色很重要，雙城論壇進行了15年，而上海方非常理解這時候這樣兼顧的做法。

