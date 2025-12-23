美開戰前兆？俄撤駐委內瑞拉外交官家屬　美部長：馬杜洛必須下台

▲美國國土安全部長諾姆公開點名馬杜洛，要他下台。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國持續升高對委內瑞拉的施壓行動之際，外媒披露，俄羅斯已悄悄自委內瑞拉撤離部分外交人員與其家屬。與此同時，美國持續施壓委內瑞拉，國土安全部部長諾姆公開直言，委內瑞拉總統馬杜洛「必須下台」，被視為華府明確尋求政權更迭的最新訊號。

美國逼近，俄羅斯開始撤離外交官員家屬

美聯社引述一名歐洲情報官員指出，俄方撤離行動自上周五開始，包含婦女與孩童，俄羅斯官員正以「非常嚴峻的態度」評估委內瑞拉情勢。報導形容，這波撤離行動正值美國追緝加勒比海第3艘遭制裁油輪之際，而且川普也在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）召集高層國安官員開會，整體情勢顯示華府對馬杜洛政府展開為期4個月施壓行動後，局勢已進一步升高。

超過10輛掛有外交車牌的車輛於22日上午停在俄羅斯駐卡拉卡斯大使館外，但未見人員進出，到下午車輛已全數離開。白宮與克里姆林宮均未回應相關詢問。

委內瑞拉外交部長希爾（Yvan Gil）同日表示，他已與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）通話，拉夫羅夫表達對莫斯科反對川普宣布「封鎖」委內瑞拉的立場。希爾指控華府在加勒比海進行「對船隻的攻擊、法外處決，以及非法海盜行為」。

美國施壓升級，直接點名馬杜洛下台

另一方面，法新社報導，諾姆接受《福斯新聞》訪問時，直接點名馬杜洛「必須下台」。她表示，美國不僅是在攔截受制裁油輪，更是要向全世界傳遞訊息，馬杜洛涉及的非法行為「不可容忍」。

川普本月稍早宣布，對進出委內瑞拉的受制裁油輪實施封鎖，美方目前已扣押2艘油輪，並正在追緝第3艘。諾姆強調，這些行動是全面施壓策略的一部分。

今年以來，美國持續加大對馬杜洛的多管齊下施壓，除指控他領導販毒組織「太陽集團」（Cartel of the Suns），更懸賞5000萬美元（約新臺幣15.7億元）通緝。美國也在加勒比海部署龐大艦隊，其中包括全球最大的航空母艦福特號。

此外，美軍在加勒比海與東太平洋針對涉嫌運毒的船隻展開密集打擊行動，至今已擊毀近30艘船，至少造成104人死亡。多重軍事與經濟壓力同步升高，也使委內瑞拉局勢面臨新一波不確定性。