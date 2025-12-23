俄大使：尊重中國在「台灣問題」立場　敦促東京停止「軍事化道路」

▲俄羅斯駐中國大使莫古洛夫。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

俄羅斯駐中國大使莫古洛夫（Igor Morgulov）於北京一場活動上表示，中俄關係已經達到歷史的最高水準，並繼續穩健發展；俄羅斯尊重中國的核心利益，包括在「台灣問題」的立場，並多次敦促東京停止重新軍事化的道路，回歸日本憲法所載明的真正和平主義。

中國人民大學重陽金融研究院區域國別論壇「大使講壇」第十三場今（23）日在北京舉行，邀請莫古洛夫就「2025年中俄關係回顧」進行演講。莫古洛夫自2022年9月開始，被任命為俄羅斯駐中國大使。

中俄將在明年4月25日迎來「中俄戰略協作夥伴關係」建立30周年，莫古洛夫就此表示，無論是從深度或互信程度來看，中俄關係都已經達到歷史的最高水準並繼續穩健發展，成為21世紀大國間建設性互動的典範。他還提到，明年7月16日是中俄睦鄰友好合作條約簽署25周年，並將完成第二次續約。

經貿方面，過去三年，中俄雙邊貿易額成長近1000億美元，2024年貿易額更達到2450億美元的歷史新高。莫古洛夫強調，當前中俄之間的全面務實合作，是在相當複雜的外部環境中展開，西方正同時對俄羅斯和中國施加前所未有的壓力，企圖以此遏制中俄的經濟和技術進步，並用非市場手段為企業創造不公平的競爭環境。

然而，莫古洛夫表示，這些在中俄看來是非法的制裁，反而會使雙方對話更加緊密，互信水準也進一步提升。他說，中俄不僅成功開闢高效的溝通協作管道、打造全新的生產和物流鏈，還建立一套可靠的雙邊結算體系，如今中俄幾乎已完全使用盧布和人民幣進行本幣結算。

▲莫古洛夫在中國人民大學進行演講。（圖／記者陳冠宇攝）

對於當前國際形勢，莫古洛夫指出，世界正經歷一場深刻的變革，新的世界秩序正在形成，單極發展模式正走向終結，全球新興力量中心正在崛起，在這一歷史進程中，中俄扮演著至關重要的角色，是真正多極化世界的堅定倡導者，雙方展開戰略協作，構成全球政治中的穩定性因素。

莫古洛夫強調，中俄一致認為，任何國家的安全與發展，都不應該建立在損害他國利益的基礎之上。他稱，中俄對於西方在軍事領域的「破壞性路線」，立場也同樣明確，這主要體現在北約持續東擴，以及北約不斷加強與亞太國家的聯繫，這些行為正在破壞地區穩定。

莫古洛夫續指，俄羅斯方面同樣尊重中國的核心利益，包括在「台灣問題」的立場，俄羅斯曾多次敦促東京停止其重新軍事化的道路，回歸日本憲法所載明的真正和平主義。

莫古洛夫說，在當前複雜的地緣政治形勢下，俄羅斯和中國堅定地彼此支持，用中國的話來說就是「背靠背」的姿態，以應對外部挑戰，並且共同推動構建一個嶄新的、公正的、平等的國際性格局，以此來維護全球南方國家的共同利益。