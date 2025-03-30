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南投梅子節開幕　500人體驗脆梅DIY！冠軍主廚周周供梅子餐試吃

▲南投梅子節於信義鄉農會登場，500人齊聚體驗製梅。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投梅子節於信義鄉農會登場，500人齊聚體驗製梅。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「2025南投梅子節-春分一簍梅開幕活動」29日於信義鄉農會梅子夢工廠登場，吸引超過500人參與手作脆梅食農教育、「梅好料理」分享、機關單位宣導闖關等活動；南投副縣長王瑞德表示，相關活動將舉辦到5月10日，歡迎全國民眾到南投歡度「梅好」時光。

今年活動延續2024踏雪尋梅「畫梅・話梅」主題活動，邀請現場民眾針對入選的梅花、梅樹畫作投票，結合日前在信義鄉梅子夢工廠臉書完成的線上投票結果進行加總，由王瑞德及信義鄉農會理事長黃志輝頒發獎項，縣議員陳淑惠、黃春麟也到場體驗脆梅DIY。

▲南投梅子節於信義鄉農會登場，500人齊聚體驗製梅。（圖／南投縣政府提供）

黃志輝指出，系列活動自3月29日至5月10日期間，梅子夢工廠每週六下午2點半將在「長老說話」伴手禮館內舉辦「古老師ㄟ鮮煮食」，特別邀請到曾榮獲全國田園料理競賽冠軍的主廚古信維，現場手作梅子特色餐食，供來店顧客限量品嘗。

▲南投梅子節於信義鄉農會登場，500人齊聚體驗製梅。（圖／南投縣政府提供）

▲南投梅子節於信義鄉農會登場，500人齊聚體驗製梅。（圖／南投縣政府提供）

縣府表示，3月29日開幕活動後的3月29、30日和4月12、13日兩個周末，由國姓鄉農會在南港村七十年歷史的有機梅園中主辦「Call Me梅BE梅香秘境採梅趣」活動，民眾可沿著稍有坡度的山林小徑健走，進入遠離塵囂、綠意盎然的梅園秘境中親手採梅和敲梅，爾後移師到國姓鄉農會文創園區將青梅製成美味脆梅。

至4月3日清明兒童節連假首日、12日及13日，則由仁愛鄉原住民果樹生產合作社辦理「梅飛蛇舞親子製梅、梅好時光音樂節」等活動，安排手製梅DIY體驗等一系列內容，讓參與民眾在群山環抱的優美風景中，感受聚落的原民特色與自然風貌；最終場於5月3、4日由水里鄉農會於車埕鐵道文化廣場舉辦「梅子節閉幕-梅好時光食農活動」。

此外，信義、水里、國姓、仁愛等四鄉農會，南投縣農會、南投縣農業合作社聯合社、仁愛鄉原住民果樹生產合作社及信義鄉蔬果生產合作社等單位也將在梅產季期間，於全台各地辦理脆梅、紫蘇Q梅、梅醋等梅子DIY體驗活動，邀請國人體驗認識梅產業、消費梅產品。

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