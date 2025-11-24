埔里花卉展暨南投花卉嘉年華開幕　恆吉宮2.5萬盆在花毯驚豔

▲2025埔里花卉展暨南投花卉嘉年華於11月22日登場。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「2025埔里花卉展暨南投花卉嘉年華」已於22日於埔里信仰中心恒吉宮媽祖廟開幕，該廟廣場使用近2萬5000盆在地生產多樣花卉，結合埔里山水、蝴蝶及豐富農特產品等意象打造大型色彩繽紛花毯，邀請民眾走進「花之都」、感受最美的山城風華。

埔里鎮公所指出，今年花卉展以「埔里花繪調色盤色號2025」為主題、雙展區呈現埔里花卉產業特色風貌：第一展區位於籃城里「埔里花卉暨多功能農特產中心」（花卉物流中心），以大型花藝裝置藝術為主題，結合在地花農生產的盆花、花藝老師創作與志工巧手，呈現層層疊疊又色彩斑斕的埔里山景、農村風光、好水意象與蝴蝶之鄉等四大特色地景，以及花卉產業與自然景觀的融合美學，假日期間還安排闖關活動、在地產業市集與藝文表演等。

第二展場即在埔里信仰中心恒吉宮媽祖廟廣場，動用近2萬5000盆的聖誕紅、萬壽菊、鼠尾草、斑葉綠草、蔓榕、甜菊薄荷等排列組合而成，透過空拍呈現埔里山水、蝴蝶、咖啡、百香果、香菇、花卉等造型，開幕前即吸引不少民眾搶先觀賞及拍照打卡；另於今年義大利米蘭世界盃聖誕麵包大賽擊敗多國勁敵、奪得總冠軍的台灣代表隊成員蔡約群，亦即Feeling18巧克力工房的麵包主廚，也在當天開幕活動中偕董事長茆晉「日牂」帶來冠軍聖誕麵包，除敬獻媽祖，也與現場來賓一同品嘗。

鎮長廖志城表示，一般的敬神、供佛除用果牲，花卉也是非常好的選擇，盆花、切花又是埔里重要產業，因此今年活動特別創新結合花卉、宗教、文化、藝術等元素，明年也計劃擴大舉辦宗教結合花卉產業；茆晉「日牂」表示，要做出世界冠軍麵包除需精心培養的酵母，也使用埔里在地生產的香草、百香果，以及柑橘等果乾，透過職人精湛手藝才能完成，特別趁機將榮耀與國人分享。