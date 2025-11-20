　
地方 地方焦點

埔里花卉展暨南投花卉嘉年華　兩大主題展區11/22起同步綻放

▲2025埔里花卉展暨南投花卉嘉年華11月22日登場。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

▲2025埔里花卉展暨南投花卉嘉年華11月22日登場。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「2025埔里花卉展暨南投花卉嘉年華」將於11月22日至12月7日登場，埔里鎮公所指出，今年以「花繪調色盤 色號#2025」為主軸，分為兩大主題展區同步開展，串聯埔里在地產業、文化、藝術與觀光體驗，邀請民眾一起走進「花之都」，感受最美的山城風華。

埔里鎮公所今日舉行活動記者會，鎮長廖志城表示，今年活動以雙展區呈現埔里花卉產業特色風貌：第一展區位於籃城里「埔里花卉暨多功能農特產中心」（花卉物流中心），以大型花藝裝置藝術為主題，打造四大特色地景—埔里山景、農村風光、好水意象與蝴蝶之鄉，以埔里在地花農生產的盆花為素材，結合花藝老師創作與志工巧手，呈現出層層疊疊、色彩斑斕的花卉地景，展現花卉產業與自然景觀的融合美學。

▲2025埔里花卉展暨南投花卉嘉年華11月22日登場。（圖／埔里鎮公所提供）

▲2025埔里花卉展暨南投花卉嘉年華11月22日登場。（圖／埔里鎮公所提供）

活動假日期間還將舉辦「花繪調色盤闖關活動」，共有「花漾撈撈樂」、「幸福釣花趣」、「綻FUN花台」、「投進花花世界」與「花開富貴麻將戰」等五大主題關卡，除讓大小朋友在遊戲中體驗花卉魅力，凡完成全部關卡的前100名參與者，還可兌換限量植栽花卉小禮物；每週六、日加碼發送100張農特產與文創市集券，鼓勵民眾支持在地品牌，感受「玩花、賞花、購花、體驗」的樂趣。

▲2025埔里花卉展暨南投花卉嘉年華11月22日登場。（圖／埔里鎮公所提供）

▲2025埔里花卉展暨南投花卉嘉年華11月22日登場。（圖／埔里鎮公所提供）

第二展區設於埔里恒吉宮媽祖廟前廣場，特別將花卉與宗教結合，展出由在地社區攜手花藝老師共同創作的地景花毯作品，以蝴蝶與山水意象為主題，象徵埔里的自然之美與文化底蘊，花毯則以在地花卉拼接成色彩鮮明的畫面，呈現出埔里「花之都」的浪漫魅力與社區凝聚力，可謂本屆花展焦點所在；活動期間另規劃週末現場表演節目、親子互動活動，以及結合信仰文化、花藝體驗與文創探索的「小旅行遊程推薦」。

農糧署指出，近3年攜手埔里公所、中華盆花發展協會舉辦秋季花展，每年逾4萬人次參觀，為埔里創造的產業效益超過1000萬元，也建立起活動口碑。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

大南方新矽谷進度延宕　陳亭妃要求國發會跨部會補強、確保預算期程

桃園婦找不到機車急報案　警調監視器發現烏龍一場

阿北喝太茫！醉到隔天找不到車「以為被偷」　屏東警迅速尋回

陳以信推「台南通 Tainan Pass」　主打一支手機整合市政服務

台南無刺虱目魚排外銷澳洲再開新局　黃偉哲：打進新藍海市場

逆轉惡視力　花蓮中西醫接力點亮靈魂之窗

從保種到未來農場！花蓮食農博覽會登場　購物滿500加倍消費

21歲女突頭暈倒地　東港警秒伸援手通報119+協助送醫

埔里花卉展南投花卉嘉年華

