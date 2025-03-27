南投縣梅子節3／29信義鄉梅子夢工廠開幕　系列活動延續至五月初

▲2025年南投縣梅子節活動將於3月29日開幕。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為響應推廣地產地消及鮮享在地政策，南投縣政府與信義鄉農會訂於3月29日舉辦「2025南投梅子節-春分一簍梅」開幕活動，現場除能品嚐古老師美味精緻的梅料理、參加有趣的「釀了梅」闖關遊戲，還能親手體驗製梅DIY活動。

縣政府與信義農會今天在信義鄉梅子夢工廠舉辦活動記者會，指出梅是薔薇科植物，產期在3月下旬至5月中旬，為該縣主要經濟農作物之一，栽培面積約占全國面積的三分之一，主產地包括信義、水里、國姓及仁愛等4鄉，故有「梅子故鄉」之稱；南投縣梅子節活動自921地震後已舉辦多年，每年都於青梅盛產期舉辦一系列活動，邀請民眾來此賞梅、品梅、遊樂休閒，體驗優質梅產品並欣賞美景。

縣府表示，3月29日開幕活動後的3月29、30日和4月12、13日兩個周末，由國姓鄉農會在南港村七十年歷史的有機梅園中主辦「Call Me梅BE梅香秘境採梅趣」活動，民眾可沿著稍有坡度的山林小徑健走，進入遠離塵囂、綠意盎然的梅園秘境中親手採梅和敲梅，爾後移師到國姓鄉農會文創園區將青梅製成美味脆梅。

至4月3日清明兒童節連假首日、12日及13日，則由仁愛鄉原住民果樹生產合作社辦理「梅飛蛇舞親子製梅、梅好時光音樂節」等活動，安排手製梅DIY體驗等一系列內容，讓參與民眾在群山環抱的優美風景中，感受聚落的原民特色與自然風貌；最終場於5月3、4日由水里鄉農會於車埕鐵道文化廣場舉辦「梅子節閉幕-梅好時光食農活動」。

此外，信義、水里、國姓、仁愛等四鄉農會，南投縣農會、南投縣農業合作社聯合社、仁愛鄉原住民果樹生產合作社及信義鄉蔬果生產合作社等單位也將在梅產季期間，於全台各地辦理脆梅、紫蘇Q梅、梅醋等梅子DIY體驗活動，邀請國人體驗認識梅產業、消費梅產品。