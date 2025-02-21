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去年颱風多雨催升蔬果批發價格　信義鄉農會運銷件數及價格皆創新高

▲信義農會運銷件數及價格皆創新高，南投縣長許淑華肯定並表揚績優農民。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲信義農會運銷件數及價格皆創新高，南投縣長許淑華肯定並表揚績優農民。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

信義鄉盛產各種優質蔬果，信義鄉農會統計去年運銷件數74萬件、運銷總金額5.3億元皆超越前年，再創新高；南投縣長許淑華肯定信義鄉農會對於各種農特產品的行銷推廣，並積極輔導農民在蔬果種植上優異的品質與銷售成果，全年度農產運銷金額在全國農會中名列前茅，相當不簡單。

信義鄉農會20日舉辦114年農民節表揚大會，許淑華親自到場頒獎表揚績優農民及運銷量最多的各產銷班，縣議員全文才、信義鄉長全志堅、縣農會總幹事曾明瑞等來賓亦出席共襄盛舉，並上台頒發各項績優農民獎狀。

信義鄉農會總幹事何建中表示，去年該農會在共同運銷件數屢屢突破全國紀錄：74萬件比前年68萬件顯著進步，且拍賣價格屢創高價，運銷總金額更由前年4.1億進步至去年5.3億元，其中蓮霧每公斤批發價高達1000元，另包括牛番茄、敏豆、彩椒等各種夏季蔬菜的批發價格也都是3年來最佳。

▲信義農會運銷件數及價格皆創新高許縣長肯定並表揚績優農民。（圖／南投縣政府提供）

農會供銷部說明，去年受雨水多及颱風影響，夏季蔬菜因產量少價格偏高，該鄉生產的全紅牛番茄每公斤批發價最高曾達270元，而敏豆也曾達到610元，比一般平均價都高出一倍價格；因該鄉夏季蔬菜多採溫室種植，品質保持穩定，蔬果品項外觀漂亮，批發價格自然會提高。

許淑華指出，信義鄉農會在農會三長帶領努力下，榮獲農業部第三屆農業推廣金推獎經濟事業績優獎；而農會酒莊參加2024年法國第30屆國際酒類競賽，「柔水」亦榮獲銀牌殊榮，成績優異；縣府將會持續輔導農會優化軟硬體設備，不斷精進農產運銷、加工技術及加強行銷，共同提升農產品質與知名度，為該鄉農業發展注入新的能量。

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