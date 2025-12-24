　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

通過藍白協商機制　國民黨：竹市、宜蘭、嘉市、新北共推能贏的人

▲▼國民黨副祕書長兼組發會主委李哲華受訪。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨副祕書長兼組發會主委李哲華。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨今（24日）正式宣布徵召立法委員張啓楷參選嘉義市長。國民黨組發會主委李哲華下午表示，中常會今通過成立「兩黨工作協商小組」，未來包括竹市、宜蘭、嘉市與新北將依據藍白兩黨各自工作進程，循序漸進討論如何實質合作，產生最能勝選的候選人。

李哲華下午於中常會上指出，中央提名審核委員會昨召開第一次會議，通過成立「兩黨協商工作小組」，成員包括小組召集人李乾龍、政策會執行長傅崐萁、副秘書長組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲，以及需與民眾黨協商的地方黨部主委。

國民黨主席鄭麗文表示，藍白合作的相關提名作業，未來會按照制度，尋求黨內民主決策程序確立遊戲規則，正式在中常會宣布通過，務必力求公平公開公正。遇到國家重大的憲政危機，在野兩黨攜手捍衛憲法和國會尊嚴、這也是在野合作的真諦。她說，國民黨會繼續在國會推動福國利民的政策，明年大選一定要合作勝選，保護台灣、穩定政局，邁向2028政黨輪替。

談及張啓楷代表民眾黨參選嘉義市長，李哲華於中常會後受訪時說道，前天已有跟民眾黨秘書長周榆修通過電話，依照過去建立的默契，兩黨間有任何選務的重大事項，都會互相先溝通先討論。因此今天會通過徵召張啓楷參選嘉市，這部分本來就在國民黨羅列的藍白合作縣市內。李哲華說，他也向周榆修說明，國民黨中常會將通過兩黨工作協商小組，未來可正式跟民眾黨循序漸進，依據各自工作進程，來談實質上如何合作產生最能勝選的候選人。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／17:47規模6.1「極淺層地震」　最大震度5弱
快訊／國家警報大響！17:47發生有感地震
醫質疑「健保價太低」害氣喘藥退出台灣　藥廠澄清：全球停產
不只陳素月！　民進黨拍板童子瑋參選2026基隆市長
通過藍白協商　國民黨：竹市、宜蘭、嘉市、新北共推能贏的人
超辣日本留學生狂言「擇偶只愛DDD」！本尊找到了
明愈晚愈冷！低溫探10度　北台灣防較大雨勢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

張善政就職三週年拍板「桃園NEXT未來工程」　推動第二行政園區

獲徵召角逐屏東縣長！　立委蘇清泉：屏東該改變了

藍白跟推國民帳戶！郭國文：歡迎拿香跟拜　但不審總預算什麼都免談

通過藍白協商機制　國民黨：竹市、宜蘭、嘉市、新北共推能贏的人

白宮前國安顧問歐布萊恩示警：淘寶等中國電商擴張恐引發台灣風險

藍白拋「國民帳戶」　張雅琳轟：抄作業還說自己第一真的很丟臉

王世堅嗆廢死假仁假義　台獨大老嘆非常不妥：殺來殺去何時了？

工程會翻修《採購法》　有前提下刪除3家投標家數限制

就職7週年　雲林縣長張麗善：智慧治理再邁新里程

台灣無事則日本無事！　日本3眾議員承諾助台擴大國際參與

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

張善政就職三週年拍板「桃園NEXT未來工程」　推動第二行政園區

獲徵召角逐屏東縣長！　立委蘇清泉：屏東該改變了

藍白跟推國民帳戶！郭國文：歡迎拿香跟拜　但不審總預算什麼都免談

通過藍白協商機制　國民黨：竹市、宜蘭、嘉市、新北共推能贏的人

白宮前國安顧問歐布萊恩示警：淘寶等中國電商擴張恐引發台灣風險

藍白拋「國民帳戶」　張雅琳轟：抄作業還說自己第一真的很丟臉

王世堅嗆廢死假仁假義　台獨大老嘆非常不妥：殺來殺去何時了？

工程會翻修《採購法》　有前提下刪除3家投標家數限制

就職7週年　雲林縣長張麗善：智慧治理再邁新里程

台灣無事則日本無事！　日本3眾議員承諾助台擴大國際參與

兩度打破鉛球全國紀錄！江靜緣擊退眾強敵奪一生一次最佳新秀運動員獎

給張文82萬！他1原因「逆風護張母」　網共鳴：花錢會跟你媽報備？

快訊／17:47台東卑南規模6.1「極淺層地震」　最大震度5弱

拿葉克膜比喻京華城　柯文哲：重來一次不像蔣萬安因噎廢食

停車場牽車！愛車「爆唱聖誕歌」一族群秒懂　共鳴笑噴：社死

張善政就職三週年拍板「桃園NEXT未來工程」　推動第二行政園區

傑克羅素犬叼「1公斤槓片」滿場跑　飼主曝大力士事蹟

長榮「台北-洛杉磯」航班訊號異常　轉降大阪關西機場

迎戰日本夢幻陣容　曾豪駒：不預設差距、專注做好自己

身心歸零迎接好能量！質感洗沐、居家擴香淨化糟糕磁場

【你才笨蛋！還菜！】跟把拔猜拳被嗆「笨蛋」 女兒下秒神反擊

政治熱門新聞

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升　游盈隆：脫離執政困境邊緣

即／苗栗率先藍白合　賴香伶出任副縣長

苗博雅：台灣現在死刑沒有被廢除　賴清德並沒有不願意執行

支持度下跌！　蔡正元示警：藍白相加仍輸綠營

運動部主管爆為討好李洋　要下屬當「人頭」抽羽球場

王世堅嗆爆廢死：假仁假義！　喜歡的就移民去北歐

騎車滑手機、行駛間吸菸　罰鍰1200元

國民黨首波縣市長提名3+1　徵召謝龍介、柯志恩、蘇清泉、吳秀華

通過藍白協商機制　國民黨：這4市共推能贏的人

藍白再度封殺1.25兆國防特別條例　行政院：高度遺憾

獨／憾！陸軍士官長與妻爭執失蹤　尋獲時已死亡

憲法法庭復活　445位學者、375位律師連署力挺

只願稱「1219嫌犯」　蔣萬安：不該讓他名字被記住

快訊／童子瑋參選2026基隆市長　民進黨選對會今拍板

更多熱門

相關新聞

東港囝仔拚翻轉　蘇清泉獲徵召角逐屏東縣長

東港囝仔拚翻轉　蘇清泉獲徵召角逐屏東縣長

立委蘇清泉(24)日出席國民黨中常會，正式接受黨主席鄭麗文披掛彩帶，代表國民黨參選屏東縣長。蘇清泉表示，屏東縣長年由民進黨執政，人口持續外流，縣民人均所得從倒數第三，降為倒數第二，山也光電，海也光電，已經到了該改變的時候了。

快訊／童子瑋參選2026基隆市長　民進黨選對會今拍板

快訊／童子瑋參選2026基隆市長　民進黨選對會今拍板

藍白分進彈劾賴清德　國民黨曝進度時程

藍白分進彈劾賴清德　國民黨曝進度時程

與國民黨合推「台灣未來帳戶」　黃國昌：明天跟國人詳細報告

與國民黨合推「台灣未來帳戶」　黃國昌：明天跟國人詳細報告

民眾黨徵召張啓楷參選嘉義市　柯文哲錄影喊話鄉親給一個機會

民眾黨徵召張啓楷參選嘉義市　柯文哲錄影喊話鄉親給一個機會

關鍵字：

國民黨民眾黨2026大選李哲華藍白合九合一

讀者迴響

熱門新聞

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

快訊／禾浩辰求婚了！

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

八點檔女神深夜「激吻富三代人夫」道歉了！

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

辛龍放鳥公益演唱　吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望

快訊／45年老牌紡織廠新昕纖龜山廠驚爆熄燈！　近90名員工資遣

更多

最夯影音

更多
張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面