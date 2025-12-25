拋國民帳戶促生育　鄭麗文：18歲提領50萬可負擔大學四年學雜費

記者鄭佩玟／台北報導

為提高生育率，藍白立委擬推動「國民帳戶」，由政府在每位12歲以下孩童帳戶存入5萬元，並開放家長提撥操作，孩子滿18歲就可領回。國民黨主席鄭麗文指出，台灣最嚴峻的國安危機就是少子化，開辦的首年是1130億，接下來每年大概是260億，每年12萬新生兒計算，以十年為期提出特別條例滾動式檢討。被問到18歲後能領出多少錢？她回應，股市成長跟經濟成長很難有斬釘截鐵的數字，提領出來的錢很可能的數字落在50萬左右，至少可以負擔大學四年學雜費。

▲國民黨主席鄭麗文（左）與民眾黨主席黃國昌一同出席「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會。（圖／記者李毓康攝）

由國民黨、民眾黨兩黨智庫共同研擬此政策，初步規劃要替全國226萬兒童及未來的新生兒開設「國民帳戶」，政府幫每名孩童存入一次性5萬元台幣，並鼓勵家長及雇主在稅賦減免下也可提撥，幫助孩子在年滿18歲領回後，能有一筆就學或創業資本。

鄭麗文說，看到川普帳戶的新創，讓她覺得當民進黨政府要用大筆資金投資美國時，美國孩子有的台灣孩子也不能少，早在英國就有類似法案，今天是聖誕節也是行憲紀念日，自己感觸很深，藍白總召正式在國會進行史無前例的彈劾賴清德案，因為賴踐踏民主藐視國會，中華民國憲法重視民生，所以兩黨捍衛民主，每天都要實踐中華民國的精神，就是保護憲政的積極作為。

鄭麗文批，賴清德上任不到兩年，國家每天都是內耗內鬥，但在野不會忘記最重要的使命是保護民主憲政，為了孩子鋪好一條康莊大道、發揮所長跟追求夢想，在野黨要認真做事，不能讓國家陷入空轉，花很多心力推出福國利民的關鍵法案，共推台灣未來帳戶，推動國家級的戰略工程，讓下一代有更好的發展空間。

鄭麗文說，總預算逐年攀升，國防預算也在攀升的同時，但台灣最嚴峻的國安危機就是少子化，台灣真正要維持跟強化的防衛韌性，要全面因應，動搖國本的少子化要如何提出解方？要如何把台灣的經濟力量投資在台灣的未來上？從0歲每人有5萬元，第一筆就有1000多億的規模，孩子看到帳戶裡的錢18歲才能用，讓孩子看到何謂長期投資，而非錯誤的投資理財概念，更能看到帳戶裡指數性的成長，18歲後不用擔心讀書沒錢，很多大學生都在打工，卻不能專注讀書，還要給他們戀愛的機會，否則少子化越來越嚴重，不管是一般大學還是職業學校，要創業也有基金，從小就培養孩子長期健康的理財觀念

談到法案內容，鄭麗文表示，年度管理費不得超過0.1%，選股上也不需要費太多功夫，避免圖利相關廠商做不當暴利獲得，成立監理會處理相關監管，家長也可以在帳戶裡投資孩子，設置相關抵稅的政策，企業也可以為員工的孩子存入，開辦的首年是1130億，接下來每年大概是260億，每年12萬新生兒計算，以十年為期提出特別條例，滾動式檢討，未來18歲大概資金規模，足以cover高等教育相關經費。讓每個孩子不會輸在起跑線，這筆錢不是給父母是給孩子，投資台灣未來主人翁。

鄭麗文強調，未來也有相關條例版本，台灣政局動盪不安，非常憂心時間不站在台灣這邊，若沒有積極提出做法會留給孩子很多債務，重大政策刻不容緩，希望這是沒有顏色、不分黨派為台灣努力的方針，希望政府別為反對而反對。