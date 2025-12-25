　
國際

高市早苗明年3月訪美　二度會晤川普！美眾議院譴責中國施壓日本

▲▼日本首相高市早苗與美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲日本首相高市早苗計畫明年3月訪美會晤川普。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本首相高市早苗計畫2026年3月訪問美國，與美國總統川普進行就任後的第二次會談，目的在於4月川普訪中會晤中國國家主席習近平前，展現並鞏固日美同盟。另外，美國眾議院跨黨派議員更於19日提交議案，譴責中國對日本的施壓行徑。

根據日媒《共同社》，日本政府已向美方提出交涉，預計在2026年3月後半由首相高市早苗訪美，原先日本內閣曾提議在1月國會開幕前訪美，但因日程無法配合而改為3月，屆時可在國會審議2026年（令和8年）度預算案的同時進行。此行主要是趁川普於明年4月訪中前，重新確認日美同盟的堅實合作。

日媒《富士新聞網》指出，高市早苗17日曾在記者會上透露，希望能儘早安排與川普的會談，日本政府已根據政治行程評估3月訪美的可行性，並將考量美方安排與國會情況。報導也提到，訪美若成行，將聚焦日美兩國如何協調對中政策。

日媒《產經新聞》則透露，高市早苗與川普的會談內容，可能涵蓋中國軍機以雷達照射自衛隊機等導致日中兩國關係惡化的問題，以及針對國家安全保障戰略等安保三文書的更新，還有強化重要礦物供應鏈等議題。

據悉，川普在台灣議題上始終保持距離，因此這次訪美將成為日方向中國施壓時，展現日美同盟的重要機會。

此外，根據日媒《TBS News》，美國眾議院超黨派議員19日提出「譴責中國對日本施壓行為」決議案，讚賞日本在中國施壓下仍維持維護台灣海峽和平穩定的決心，並要求中國停止威脅行為，包括限制赴日旅遊、進口限制以及軍事挑釁。

此前，美國參議院也提出類似決議，顯示美國國會擴大對日本的支持。

12/23 全台詐欺最新數據

日韓要聞 高市早苗 川普 訪美 台灣有事

