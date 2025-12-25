南韓總統辦公室遷回青瓦台　「龍山時代」3年7個月終將謝幕

▲南韓總統辦公室將重新遷回青瓦台。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓前總統尹錫悅當選後將總統辦公室從青瓦台遷至首爾市龍山區，長達3年7個月的「龍山時代」終於落幕！隨著大部分幕僚已經完成辦公室搬遷作業，南韓總統辦公室透露，象徵南韓國家最高元首總統的鳳凰旗將從29日起在青瓦台升起，而總統辦公室也將重新更名回「青瓦台」。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室發言人室昨（24）日表示，「懸掛在龍山總統辦公室的鳳凰旗將預計29日0時起卸下，同時將在青瓦台升起」；與此同時，南韓總統府的名稱將從總統辦公室重新更名回「青瓦台」，這也代表著總統辦公室的搬遷作業將告一段落。

▼位於首爾市龍山區的南韓總統辦公室，尹錫悅時代以前是南韓國防部大樓。（圖／達志影像）

▲象徵南韓總統的鳳凰旗。（圖／達志影像／newscom）

南韓政府也公開總統辦公室的徽章Logo，不僅徽章上的建築物圖樣早已經更改回青瓦台，下面更寫著「大韓民國青瓦台」，預計在政府官網、各種印刷刊物與職員名片將套用此一新設計。

報導透露，儘管李在明的總統辦公室搬遷作業尚未結束，但部分重要幕僚的秘書室搬遷作業已經完成，部分總統辦公室的職員已經重返位於首爾市鐘路區的青瓦台上班，而包括記者室與簡報室在內的青瓦台春秋館也於近日重啟運作。

根據韓媒《中央日報》，尹錫悅2022年3月當選南韓總統後，宣稱青瓦台在位置等結構上封閉而難以讓總統與幕僚、國民們進行溝通，於是將總統辦公室從青瓦台遷至位於首爾市龍山區的國防部大樓；不過，青瓦台至今仍難以從被稱為「九重宮闕」的弊病中脫離，因此如何順利與幕僚、國民溝通，將會是李在明政府遷回青瓦台後必須面臨的課題。

▲南韓總統幕僚辦公室陸續遷回青瓦台。（圖／達志影像）

報導指出，南韓前總統文在寅在青瓦台辦公時，主要是在本館，不過李在明遷回青瓦台後，主要辦公地點將會在青瓦台的與民館，藉此更靠近幕僚的辦公室，至於本館則做為迎接外賓或與他國元首進行會談的地點。

另外，目前李在明夫婦仍居住位在首爾市龍山區漢南洞的官邸，預計青瓦台總統官邸完成裝修作業後，才會開始搬遷。