低溫來襲「洗澡猝死」案例激增！　日法醫提醒：1類人要小心

▲冬季容易發生洗澡猝逝意外，日本法醫提醒患有高血壓民眾應特別注意。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

日本鹿兒島大學研究所法醫學研究團隊最新調查揭露，冬季洗澡猝死案例激增，且因日本人獨特的泡澡習慣，也容易造成事故發生。研究提到，泡澡猝死的案例中高達9成死者為65歲以上長者，約半數患者生前有高血壓病史，僅1成完全無相關疾病。

根據《朝日新聞》報導，這項大規模研究針對2006年至2019年間，鹿兒島縣內發生的2689起浴室突然死亡案例進行深度分析。數據顯示，近半數的洗澡猝死事件集中在12月到2月的冬季期間，顯示低溫環境與死亡風險密切相關，冬天更容易發生洗澡猝死意外。

研究人員進一步分析2157起可確定發生日期的案例發現，無論是「最高氣溫」、「最低氣溫」或「平均氣溫」，溫度愈低，在洗澡時猝死機率就愈高。必須注意的是，日夜溫差愈大的日子，暴斃事件也呈現明顯上升趨勢。

此外，由於日本人獨特的泡澡文化，習慣將身體完全浸泡至肩膀高度，因此一旦失去意識或是身體不適，很容易淹沒在浴缸內溺斃，因此被認為是造成洗澡猝死意外的重要因素。

當人體從溫暖室內移動到寒冷的更衣間、浴室，再進入熱水浴缸時，血壓會發生劇烈波動，也是引發洗澡猝死事件的原因之一。

值得注意的是，9成死者為65歲以上長者，約半數患者生前有高血壓病史，但有約10%的死者生前完全沒有相關疾病紀錄，顯示即使是健康的長者，在特定條件下仍可能面臨洗澡猝死風險。