北韓射彈強化核威懾！興建「巨型核潛艦」攜核彈　痛批南韓危害安全

▲北韓最高領導人金正恩24日前往咸鏡南道宣德飛行場，指導新型長程地對空飛彈試射。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）近期軍事動向頻頻，不僅首度試射新型長程地對空飛彈，宣稱成功命中高空目標，同時也公開排水量8700噸級核動力潛艦的建造進度。北韓最高領導人金正恩接連視察飛彈試射與核潛艦工程，強烈抨擊南韓推動核動力潛艦計畫，重申以核武為基礎的戰略威懾立場，東北亞軍事緊張態勢持續升溫。

北韓官媒《朝中社》今（25）日報導，北韓昨（24）日在東海（日本海）進行新型高空長程地對空飛彈的首次試射，且金正恩親自蒞臨指導。北韓飛彈總局表示，這次試射是為評估仍在研發中的長程反航空飛彈系統戰術與技術性能，發射的飛彈成功命中位於200公里高度的「虛擬高空目標」，並將其摧毀。

北韓方面強調，相關試射屬於提升國家防空能力的正常研發活動，是推動防空武器體系技術升級的一環，金正恩也對試射成果表示祝賀。不過，北韓官媒並未公開實際攔截畫面，僅以文字與靜態影像說明試驗結果。

▲金正恩蒞臨指導新型長程地對空飛彈試射。（圖／路透）

南韓聯合參謀本部證實，軍方於24日下午5時左右，偵測到北韓從咸鏡南道宣德飛行場一帶，向東海（日本海）方向發射數枚疑似地對空飛彈。南韓軍方指出，事前已掌握相關徵候並保持戒備，目前正攜手美國情報當局深度分析飛彈性能與具體參數。

南韓《韓聯社》引述多名軍事專家分析，該款飛彈外型與北韓11月在空軍成立80週年活動中首度公開的新型地對空飛彈高度相似。當時北韓曾搭配預警機與長程戰略巡弋飛彈一併展示，藉此凸顯空軍現代化成果。韓國國防安保論壇（KODEF）指出，北韓可能正著手汰換老舊的SA-5防空飛彈系統，並試圖建立多層次防空網絡。

除了飛彈試射，北韓同日也公開金正恩視察核動力潛艦建造現場的消息。根據《朝中社》，金正恩現場指導排水量8700噸級「核動力戰略導彈潛艦」建造工程，並首度對外公開潛艦完整船體外觀，宣稱該型潛艦將成為北韓核戰爭嚇阻能力的「重大變化」。

▲▼北韓官媒公開，金正恩近日前往視察8700噸級核動力潛艦的建造工程。（圖／路透）

金正恩在視察期間嚴詞批評南韓與美國協商推動的核動力潛艦計畫，指控相關作法嚴重侵害北韓國家安全與海上主權，並強調必須將其視為「必須應對的安全威脅」。儘管南韓規劃的核動力潛艦僅搭載常規武器，北韓仍將其定義為攻擊性行為。

北韓官媒指出，該款核潛艦將以核燃料作為動力，並搭載可攜核彈頭的潛射彈道飛彈（SLBM），也可能同時運用潛射巡弋飛彈（SLCM），藉此擴充海上核投射能力。金正恩重申，以核武確保國家安全的政策不會動搖，再次表明拒絕無核化立場。

然而，北韓官媒在報導金正恩視察核潛艦建造現場時，並未具體說明視察的實際時間點。對此，南韓《韓聯社》從隨行人員的細節進行比對分析，指出金正恩愛女金主愛當天的穿著，與她於19日出席咸鏡南道新浦市地方工廠竣工典禮時的服裝相同，推測相關視察行程可能發生在該活動前後。

▲金正恩前往視察8700噸級核動力潛艦的建造工程，金主愛伴隨在側。（圖／路透）

南韓媒體與軍方人士也分析，北韓核潛艦建造進度明顯超前，不排除獲得俄羅斯技術支援。尤其在潛艦最關鍵的小型原子反應爐部分，外界推測北韓可能從俄羅斯退役核潛艦中，直接取得原子反應爐或相關引擎設備。

分析指出，若北韓成功整合小型核反應爐，意味其已克服核潛艦建造的最大技術門檻，未來數年內完成下水並投入實戰部署的可能性不低。與南韓規劃於2035年以後建造至少4艘5000噸級以上核動力潛艦相比，北韓的實際進度恐更為快速。

此外，北韓核潛艦可能使用90%以上高濃度濃縮鈾作為燃料，理論上直到艦艇壽命耗盡為止以前皆無須更換燃料。軍事專家指出，若北韓成功部署核武潛艦，將具備所謂「第二攻擊能力」，即在遭受核攻擊後仍能從水下發動反擊，對區域安全構成長期戰略挑戰。