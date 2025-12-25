　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓射彈強化核威懾！興建「巨型核潛艦」攜核彈　痛批南韓危害安全

▲▼北韓最高領導人金正恩24日前往咸鏡南道宣德飛行場，指導新型長程地對空飛彈試射。（圖／路透）

▲北韓最高領導人金正恩24日前往咸鏡南道宣德飛行場，指導新型長程地對空飛彈試射。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）近期軍事動向頻頻，不僅首度試射新型長程地對空飛彈，宣稱成功命中高空目標，同時也公開排水量8700噸級核動力潛艦的建造進度。北韓最高領導人金正恩接連視察飛彈試射與核潛艦工程，強烈抨擊南韓推動核動力潛艦計畫，重申以核武為基礎的戰略威懾立場，東北亞軍事緊張態勢持續升溫。

北韓官媒《朝中社》今（25）日報導，北韓昨（24）日在東海（日本海）進行新型高空長程地對空飛彈的首次試射，且金正恩親自蒞臨指導。北韓飛彈總局表示，這次試射是為評估仍在研發中的長程反航空飛彈系統戰術與技術性能，發射的飛彈成功命中位於200公里高度的「虛擬高空目標」，並將其摧毀。

北韓方面強調，相關試射屬於提升國家防空能力的正常研發活動，是推動防空武器體系技術升級的一環，金正恩也對試射成果表示祝賀。不過，北韓官媒並未公開實際攔截畫面，僅以文字與靜態影像說明試驗結果。

▲▼北韓最高領導人金正恩24日前往咸鏡南道宣德飛行場，指導新型長程地對空飛彈試射。（圖／路透）

▲金正恩蒞臨指導新型長程地對空飛彈試射。（圖／路透）

南韓聯合參謀本部證實，軍方於24日下午5時左右，偵測到北韓從咸鏡南道宣德飛行場一帶，向東海（日本海）方向發射數枚疑似地對空飛彈。南韓軍方指出，事前已掌握相關徵候並保持戒備，目前正攜手美國情報當局深度分析飛彈性能與具體參數。

南韓《韓聯社》引述多名軍事專家分析，該款飛彈外型與北韓11月在空軍成立80週年活動中首度公開的新型地對空飛彈高度相似。當時北韓曾搭配預警機與長程戰略巡弋飛彈一併展示，藉此凸顯空軍現代化成果。韓國國防安保論壇（KODEF）指出，北韓可能正著手汰換老舊的SA-5防空飛彈系統，並試圖建立多層次防空網絡。

除了飛彈試射，北韓同日也公開金正恩視察核動力潛艦建造現場的消息。根據《朝中社》，金正恩現場指導排水量8700噸級「核動力戰略導彈潛艦」建造工程，並首度對外公開潛艦完整船體外觀，宣稱該型潛艦將成為北韓核戰爭嚇阻能力的「重大變化」。

▲▼北韓官媒公開，金正恩近日前往視察8700噸級核動能潛艦的建造工程。（圖／路透）

▲▼北韓官媒公開，金正恩近日前往視察8700噸級核動力潛艦的建造工程。（圖／路透）

▲▼北韓官媒公開，金正恩近日前往視察8700噸級核動能潛艦的建造工程。（圖／路透）

金正恩在視察期間嚴詞批評南韓與美國協商推動的核動力潛艦計畫，指控相關作法嚴重侵害北韓國家安全與海上主權，並強調必須將其視為「必須應對的安全威脅」。儘管南韓規劃的核動力潛艦僅搭載常規武器，北韓仍將其定義為攻擊性行為。

北韓官媒指出，該款核潛艦將以核燃料作為動力，並搭載可攜核彈頭的潛射彈道飛彈（SLBM），也可能同時運用潛射巡弋飛彈（SLCM），藉此擴充海上核投射能力。金正恩重申，以核武確保國家安全的政策不會動搖，再次表明拒絕無核化立場。

然而，北韓官媒在報導金正恩視察核潛艦建造現場時，並未具體說明視察的實際時間點。對此，南韓《韓聯社》從隨行人員的細節進行比對分析，指出金正恩愛女金主愛當天的穿著，與她於19日出席咸鏡南道新浦市地方工廠竣工典禮時的服裝相同，推測相關視察行程可能發生在該活動前後。

▲▼北韓官媒公開，金正恩近日前往視察8700噸級核動能潛艦的建造工程。（圖／路透）

▲金正恩前往視察8700噸級核動力潛艦的建造工程，金主愛伴隨在側。（圖／路透）

南韓媒體與軍方人士也分析，北韓核潛艦建造進度明顯超前，不排除獲得俄羅斯技術支援。尤其在潛艦最關鍵的小型原子反應爐部分，外界推測北韓可能從俄羅斯退役核潛艦中，直接取得原子反應爐或相關引擎設備。

分析指出，若北韓成功整合小型核反應爐，意味其已克服核潛艦建造的最大技術門檻，未來數年內完成下水並投入實戰部署的可能性不低。與南韓規劃於2035年以後建造至少4艘5000噸級以上核動力潛艦相比，北韓的實際進度恐更為快速。

此外，北韓核潛艦可能使用90%以上高濃度濃縮鈾作為燃料，理論上直到艦艇壽命耗盡為止以前皆無須更換燃料。軍事專家指出，若北韓成功部署核武潛艦，將具備所謂「第二攻擊能力」，即在遭受核攻擊後仍能從水下發動反擊，對區域安全構成長期戰略挑戰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 1 8031 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／5縣市低溫特報！　今晚明晨急凍跌破10度
「張文是我哥」嗆台中秀泰殺500人！　男收押理由曝光
金正恩寵女狂魔！父女貼身密照「宛如戀人」　北韓人看傻眼
564字手寫信「沒提到張文」！親哥署名留4字　網：忍不住掉淚
23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故
救少子女化！藍白共推「台灣未來帳戶」　一設立12歲以下童就有

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓射彈強化核威懾！興建「巨型核潛艦」攜核彈　痛批南韓危害安全

金正恩寵女狂魔！父女貼身密照「宛如戀人」　北韓人看傻眼

7歲女童沒穿內褲田裡玩耍　疑遭水蛭鑽入體內！私處狂流血

烏克蘭放棄北約再讓步！新20點計畫曝　考慮烏東設自由經濟區

平安夜前夕傳地中海移民船難116死　僅1人倖存

洛馬後勤保障落漆　2024年美軍F-35妥善率只有50%

與台邦交「比現在好上百倍」！　宏國新總統盼台、美、以夥伴關係

川普欽點親台候選人當選宏都拉斯總統　國會議長拒認、美卿說話了

快訊／川普欽點宏都拉斯「親台候選人」　正式當選總統

艾普斯坦案新證據　美司法部：再發現逾1百萬份相關文件

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

地震畫面 翻攝自爆料網

振永見「台灣特產」興奮帶走分享　李沐.宋柏緯護薑餅屋…語速變超快

卑南遺址公園時空穿越！XR帶你直擊史前台東生活

台東強震畫面曝！商品「骨牌式」崩塌　賣場店員顧客急逃命

北韓射彈強化核威懾！興建「巨型核潛艦」攜核彈　痛批南韓危害安全

金正恩寵女狂魔！父女貼身密照「宛如戀人」　北韓人看傻眼

7歲女童沒穿內褲田裡玩耍　疑遭水蛭鑽入體內！私處狂流血

烏克蘭放棄北約再讓步！新20點計畫曝　考慮烏東設自由經濟區

平安夜前夕傳地中海移民船難116死　僅1人倖存

洛馬後勤保障落漆　2024年美軍F-35妥善率只有50%

與台邦交「比現在好上百倍」！　宏國新總統盼台、美、以夥伴關係

川普欽點親台候選人當選宏都拉斯總統　國會議長拒認、美卿說話了

快訊／川普欽點宏都拉斯「親台候選人」　正式當選總統

艾普斯坦案新證據　美司法部：再發現逾1百萬份相關文件

變態憲兵虐貓「勒脖摔牆慘死」還拍片給班長看　退伍被逮下場曝

王ADEN要學！6大咖藝人也遇粉絲闖上台　高情商反應被讚：教科書模板

年rmp 報酬率6％藍白推台灣未來帳戶！18歲最低能拿33.9萬　

聖誕夜衝合歡山等下雪！武嶺清晨大塞車　今晚預警性封路

快訊／5縣市低溫特報！今晚明晨急凍跌破10度

金價引爆「下車潮」！今年暴漲近7成創46年紀錄　貴金屬高檔震盪

防北捷隨機殺人重演！台中跨年晚會「十大危險物品」禁入場

抽到會偷笑！UNIQLO、小CK　10款神級交換禮物清單最低300元買到

民眾黨喊話農曆年前完成整合　鄭麗文：國民黨已進行內部協商

金塊「高砲塔」倒下！　強森右膝傷勢缺陣

宋承憲沒得獎「直接離席」　全場戲精上身：他要走了啦！

國際熱門新聞

耶誕老人來了！22:42通過台灣上空

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

土耳其出現近7百個天坑！

日寫真女星「握手會0人到場」尷尬畫面曝

輝達史上最大併購案！　砸6300億收購晶片新創公司Groq

與台邦交「比現在好上百倍」！　宏國新總統盼台、美、以夥伴關係

川普欽點親台候選人當選宏都拉斯總統　國會議長拒認、美卿說話了

日本傳奇球星「巨人」癌症過世！

吳哥窟遊客驟減！導遊收入暴跌8成

快訊／川普欽點宏都拉斯「親台候選人」　正式當選總統

金正恩寵女！父女貼身密照「宛如戀人」

關稅最大受害者　最慘亞洲貨幣是它

烏克蘭放棄北約再讓步！新20點計畫曝

女童沒穿內褲　疑水蛭鑽入體內私處狂流血

更多熱門

相關新聞

金正恩寵女！父女貼身密照「宛如戀人」

金正恩寵女！父女貼身密照「宛如戀人」

北韓最高領導人金正恩近年頻繁帶著女兒金主愛出席多場公開活動，然而兩人在公眾場合的親密舉止，卻也在北韓內部引發前所未有的爭議聲浪。在12月20日的三池淵市飯店竣工儀式後，金正恩父女更被拍到緊密相依，只見金正恩溫柔望向女兒，金主愛則用手輕扶父親的腰間，然而畫面曝光後，卻也被北韓民眾私下批評「令人作嘔」。

全球最大！柏崎刈羽核電廠明年1月重啟

全球最大！柏崎刈羽核電廠明年1月重啟

尹錫悅遭起訴　涉收2.7億韓元免費民調

尹錫悅遭起訴　涉收2.7億韓元免費民調

韓美推動獨立協議　強化核動力潛艦合作

韓美推動獨立協議　強化核動力潛艦合作

高市早苗是否該收斂發言？她回嗆被網讚爆

高市早苗是否該收斂發言？她回嗆被網讚爆

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮金正恩金主愛核潛艦核武核彈

讀者迴響

熱門新聞

獨／粿粿、范姜彥豐法院「正面交鋒」　氣氛緊繃

耶誕老人來了！22:42通過台灣上空

王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖

張文哥哥獻花致歉！親筆信提求學、軍旅霸凌

超辣日本留學生「只愛DDD」　老司機激動洗版！本尊找到了

王Aden炎上風波+1　幕後人員再爆「排場大」

《瘋神》班底穿背心遊大阪挨酸「丟臉丟到國外」

聖誕老人通過台灣上空！國防部罕見公開飛越照

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

王ADEN網霸風波！　女學生街舞老師還原真相

盧秀燕就職7年　親揭不選總統原因

金莎被小19歲男友求婚！

土耳其出現近7百個天坑！

張文網購充氣玩偶、情趣用品洩慾　2大開銷曝光

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

更多

最夯影音

更多
郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD
王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面