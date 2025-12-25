　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩寵女狂魔！父女貼身密照「宛如戀人」　北韓人看傻眼

▲▼金正恩父女「宛如戀人」貼身密照曝！。（圖／朝鮮中央電視台）

▲金正恩父女貼身相依，母親則獨自成為背景。（圖／朝鮮中央電視台）

記者王佩翊／編譯

北韓最高領導人金正恩近年頻繁帶著女兒金主愛出席多場公開活動，然而兩人在公眾場合的親密舉止，卻也在北韓內部引發前所未有的爭議聲浪。在12月20日的三池淵市飯店竣工儀式後，金正恩父女更被拍到緊密相依，只見金正恩溫柔望向女兒，金主愛則用手輕扶父親的腰間，然而畫面曝光後，卻也被北韓民眾私下批評「令人作嘔」、「就算是元帥，也太過分了吧」。

這種批評聲音在北韓極權體制下極為罕見，但是北韓當局近日在金正恩一家的公開露面場合中，凸顯以金主愛為中心的安排越加頻繁。在12月15日地方工廠竣工儀式上，儘管妻子李雪主同行，鏡頭焦點仍集中在身穿名牌大衣的金主愛身上，而李雪主則手提疑似古馳名牌包退居背景。

金主愛不僅陪同父親巡視軍事設施，更頻繁出現在經濟民生現場，服裝也從兒童品牌轉向成熟套裝，甚至有高階官員向她深深鞠躬的鏡頭。金正恩20日出席三池淵市飯店的竣工儀式時，父女兩人更宛如戀人一般，親密相貼，畫面曝光後也引發熱議。

不僅如此，三池淵視察期間，金正恩專車內僅載父女二人的獨處畫面更被廣泛報導，這種安排在注重儒家倫理的北韓社會引發不適感。相較之下，金正恩胞妹金與正18日在地方啤酒廠的「親民」表演，反而呈現截然不同的庶民形象。

脫北外交官柳賢宇透露，金正恩曾在2014年表示，「一人獨自承擔國政很辛苦，有時想全部放棄，但為了主愛的未來，我不能軟弱。主愛是我的葡萄糖。」如今10年過去，金正恩似乎已決定「將國家託付給主愛」。

分析認為，金正恩為培養女兒接班而過度展現父愛，反而損害了最高領導人應有的品格與道德權威，這在講求領導者「道德性」與「品位」的北韓社會格外刺眼。

12/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 1 8031 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／5縣市低溫特報！　今晚明晨急凍跌破10度
「張文是我哥」嗆台中秀泰殺500人！　男收押理由曝光
金正恩寵女狂魔！父女貼身密照「宛如戀人」　北韓人看傻眼
564字手寫信「沒提到張文」！親哥署名留4字　網：忍不住掉淚
23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故
救少子女化！藍白共推「台灣未來帳戶」　一設立12歲以下童就有

