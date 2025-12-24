　
湯裡有大蟑螂！林聰明沙鍋魚頭2門市延長停業　光華店無限期整頓

▲林聰明沙鍋魚頭人潮。（圖／記者翁伊森攝）

▲林聰明沙鍋魚頭。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森、閔文昱／綜合報導

嘉義人氣美食「林聰明沙鍋魚頭」近日捲入食安爭議，有民眾竟在湯裡發現大蟑螂，險些吃下肚。對此，業者24日再度發布公告，宣布延長自主衛生管理與停業整頓措施。其中，嘉義光華分店即日起無限期停業整頓；中正路本店則自12月24日至28日停業5天，待完成全面清潔消毒與流程檢視後，視改善進度彈性復業。

光華分店無限期整頓　本店24至28日停業

業者說明，為全面落實食品安全與環境衛生標準，光華分店將進行無限期整頓，徹底檢視環境、作業流程與管理標準，在完成所有改善前不會恢復營業；中正路門市則進行為期5天的全面清消與內部流程盤點，確保各項作業符合更高自我要求。

林聰明沙鍋魚頭表示，門市已於12月22日至23日自主休業期間，完成全店清潔與內部檢視，並委託病媒防治公司進行門市及周邊街區的全面消毒，同時配合衛生局兩度到店督導稽核，相關查核結果均依法規完成，符合現行標準。

自我要求拉高標準　全面強化5大面向

儘管稽查結果合格，業者仍決定「把標準再往上提升」，因此延長停業整頓時間，目前已即刻執行多項加強作為，包括門市全面清潔消毒、強化排水孔與防蟲設施密合檢查、提高外部環境與水溝周邊巡查頻率，並重新教育門市同仁異物風險辨識與通報流程，同時全面確認供應鏈與物流動線。

業者也指出，已與當事顧客完成負責任的溝通與後續處理，並感謝顧客願意將異物交由品管部門追蹤檢驗，讓業者有機會當面說明與檢討，並以實際行動回應承諾。

設立顧客服務窗口　強調未達標不復業

林聰明沙鍋魚頭目前已啟動顧客服務專責窗口，提供消費者諮詢與意見反映，民眾可透過電子郵件或官方社群平台聯繫。業者重申，在所有改善項目確認無虞、並符合品牌更高自我要求前，將不貿然恢復營業，並再次為此次事件造成的困擾向消費者致歉。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/22 全台詐欺最新數據

湯裡有大蟑螂！林聰明沙鍋魚頭2門市再停業　光華店無限期整頓

相關新聞

重振台灣鯛聲譽　雲林嚴選把關全民安心吃

重振台灣鯛聲譽　雲林嚴選把關全民安心吃

「台灣鯛魚排」事件中，雲林縣政府農業處、衛生局於接獲通報的第一時間立刻到口湖漁類生產合作社與水產生產源頭進行訪查及採檢、送檢。嗣經高雄市政府衛生局於12月4日公布真相，證實此為檢驗上的誤判，雖然真相大白，卻已造成重大衝擊，消費者信心大受打擊，銷售通路受到嚴重影響。

咖啡變身水果特調！隱身嘉義60年老宅內

咖啡變身水果特調！隱身嘉義60年老宅內

客狂吐！北市米其林餐廳查2週結果出爐

客狂吐！北市米其林餐廳查2週結果出爐

嘉義晨間限定涼麵！開店半小時蟳粿就秒殺

嘉義晨間限定涼麵！開店半小時蟳粿就秒殺

台中傳食物中毒！13人吃完午餐上吐下瀉

台中傳食物中毒！13人吃完午餐上吐下瀉

林聰明食安事件停業整頓嘉義美食衛生管理

