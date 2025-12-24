湯裡有大蟑螂！林聰明沙鍋魚頭2門市延長停業　光華店無限期整頓

▲林聰明沙鍋魚頭。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森、閔文昱／綜合報導

嘉義人氣美食「林聰明沙鍋魚頭」近日捲入食安爭議，有民眾竟在湯裡發現大蟑螂，險些吃下肚。對此，業者24日再度發布公告，宣布延長自主衛生管理與停業整頓措施。其中，嘉義光華分店即日起無限期停業整頓；中正路本店則自12月24日至28日停業5天，待完成全面清潔消毒與流程檢視後，視改善進度彈性復業。

光華分店無限期整頓 本店24至28日停業

[廣告]請繼續往下閱讀...

業者說明，為全面落實食品安全與環境衛生標準，光華分店將進行無限期整頓，徹底檢視環境、作業流程與管理標準，在完成所有改善前不會恢復營業；中正路門市則進行為期5天的全面清消與內部流程盤點，確保各項作業符合更高自我要求。

林聰明沙鍋魚頭表示，門市已於12月22日至23日自主休業期間，完成全店清潔與內部檢視，並委託病媒防治公司進行門市及周邊街區的全面消毒，同時配合衛生局兩度到店督導稽核，相關查核結果均依法規完成，符合現行標準。

自我要求拉高標準 全面強化5大面向

儘管稽查結果合格，業者仍決定「把標準再往上提升」，因此延長停業整頓時間，目前已即刻執行多項加強作為，包括門市全面清潔消毒、強化排水孔與防蟲設施密合檢查、提高外部環境與水溝周邊巡查頻率，並重新教育門市同仁異物風險辨識與通報流程，同時全面確認供應鏈與物流動線。

業者也指出，已與當事顧客完成負責任的溝通與後續處理，並感謝顧客願意將異物交由品管部門追蹤檢驗，讓業者有機會當面說明與檢討，並以實際行動回應承諾。

設立顧客服務窗口 強調未達標不復業

林聰明沙鍋魚頭目前已啟動顧客服務專責窗口，提供消費者諮詢與意見反映，民眾可透過電子郵件或官方社群平台聯繫。業者重申，在所有改善項目確認無虞、並符合品牌更高自我要求前，將不貿然恢復營業，並再次為此次事件造成的困擾向消費者致歉。