　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

重振台灣鯛品牌聲譽　張麗善：雲林嚴選把關讓全民安心吃

▲縣長張麗善重申雲林縣對食安嚴格守護，讓所有消費者能夠安心選用、品嘗最安全健康雲林農漁畜產品。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲縣長張麗善重申雲林縣對食安嚴格守護，讓所有消費者能夠安心選用、品嘗最安全健康雲林農漁畜產品。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

「台灣鯛魚排」事件中，雲林縣政府農業處、衛生局於接獲通報的第一時間立刻到口湖漁類生產合作社與水產生產源頭進行訪查及採檢、送檢。嗣經高雄市政府衛生局於12月4日公布真相，證實此為檢驗上的誤判，雖然真相大白，卻已造成重大衝擊，消費者信心大受打擊，銷售通路受到嚴重影響。

為重新喚起消費者對台灣鯛的信賴與熱愛，雲林縣政府特別舉辦一場以台灣鯛為主角的美食饗宴，推出包括黃金生態魚、招牌鯛魚時蔬羹、鯛海之味拉麵、大阪鯛魚燒披薩、海味三寶QQ凍、鯛魚小島燒等六道創新料理，雲林縣長張麗善偕同縣府農業處長魏勝德、新聞處長陳其育、口湖漁類生產合作社特助王揮評以及雲林台灣鯛養殖戶共同宣傳台灣鯛多樣餐桌魅力，同時重申雲林縣政府對食安嚴格的守護，希望吸引全國消費大眾共同響應，見證食安與美味兼具的台灣鯛風潮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲縣長張麗善重申雲林縣對食安嚴格守護，讓所有消費者能夠安心選用、品嘗最安全健康雲林農漁畜產品。（圖／記者游瓊華翻攝）

台灣鯛是台灣水產養殖中的重要寶藏，其中本縣年產量約達2,752公噸。從冷凍全魚、鮮美的魚片、細膩的魚皮，到即食的蒲燒鯛，台灣鯛在餐桌上呈現多元美味。更重要的是，其魚骨、鱗片與內臟不浪費，製成營養豐富的飼料、肥料、抗氧化胜肽粉及膠原蛋白保養品，是可全魚利用的優質魚種，全面實踐循環經濟理念。不僅在國內廣泛銷售，台灣鯛還行銷全球，讓世界看見台灣的養殖實力。

縣長張麗善表示，此次事件雖然波及市場，但也促使業界與政府加強食品安全管理與溯源機制，投入更多智慧養殖科技，推動台灣鯛產業向更高標準邁進。張縣長更說明，針對口湖漁業生產合作社漁民損失跟聲譽，縣府將全力協助受影響業者啟動求償程序，保護漁民朋友，並加強把關與強化消費者教育，打造更透明安心的產銷環境。

▲縣長張麗善重申雲林縣對食安嚴格守護，讓所有消費者能夠安心選用、品嘗最安全健康雲林農漁畜產品。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林縣口湖漁類生產合作社特助王揮評也說，針對這次事件損失部分目前仍在統整中。後續相關問題合作社則會透過法律顧問與高雄市衛生局接洽。
 
農業處魏勝德處長表示，台灣鯛不僅是健康美味的魚類品牌，更代表著台灣智慧養殖、循環經濟與永續發展的產業精神。在雲林縣政府媒介下，新北市政府大力伸出援手，願協助銷售鯛魚。12月6日新北市政府更主動聯繫口湖漁類生產合作社，將透過新北市農會真情食品館、希望廣場、農會超市、漁夫市集、果菜公司等多元通路、甚至學生營養午餐供應，協助口湖銷售鯛魚，用行動支持高品質國產魚。

張麗善強調，讓所有消費者能夠安心選用、品嘗最安全健康雲林農漁畜產品，雲林縣政府絕對嚴格把關；消費者以行動力挺台灣鯛，不只是在享用一份鮮味，更是支持一群辛勤的口湖漁民與高科技養殖技術的展現，為台灣的水產業注入無限活力。  

▲縣長張麗善重申雲林縣對食安嚴格守護，讓所有消費者能夠安心選用、品嘗最安全健康雲林農漁畜產品。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台灣鯛是台灣水產養殖中的重要寶藏，從冷凍全魚、鮮美的魚片、細膩的魚皮，到即食的蒲燒鯛，餐桌上呈現多元美味。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
錢人豪批《周處除三害》抄襲　李烈被黑「拍桌喝斥」怒提自訴
「30元餵豬菜」變血管清道夫　專家曝7功效：CP值破表
快訊／20:01發生規模4.7地震
國中女吸「喪屍煙彈」全身狂抖、走路S型！同學嚇哭：教室都是毒
快訊／新北市刑大爆洩密　巡佐、偵查員晚間移送地檢署畫面曝
快訊／新北女回家聞到瓦斯味　驚見父親陳屍房內

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／20:01台灣東部海域規模4.7地震　最大震度3級

腸病毒疫情升溫已釀9死！「1縣市」爆停課潮逾600班淪陷

重振台灣鯛品牌聲譽　張麗善：雲林嚴選把關讓全民安心吃

注意！全台9縣市明天大停水　一早就沒水用

環境部揭露基隆河油污源頭　3行政區稽查62家結果出爐

王齊麟曬李洋合照喊「第1次和長官吃飯這麼自在」！網笑：不准沒大沒小

比跨年貴！1月底東京機票「漲了2倍」她看價格嚇傻　網曝2原因

路上很少見「男友貼心1舉動」？大票妹子反點頭：喜歡自己拿

公共運輸破18億人次　交通部揭淨零成果：電動大客車普及率4成

月薪4萬！他要結婚被討小聘26萬　一算「半年薪水要噴了」嚇傻

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／20:01台灣東部海域規模4.7地震　最大震度3級

腸病毒疫情升溫已釀9死！「1縣市」爆停課潮逾600班淪陷

重振台灣鯛品牌聲譽　張麗善：雲林嚴選把關讓全民安心吃

注意！全台9縣市明天大停水　一早就沒水用

環境部揭露基隆河油污源頭　3行政區稽查62家結果出爐

王齊麟曬李洋合照喊「第1次和長官吃飯這麼自在」！網笑：不准沒大沒小

比跨年貴！1月底東京機票「漲了2倍」她看價格嚇傻　網曝2原因

路上很少見「男友貼心1舉動」？大票妹子反點頭：喜歡自己拿

公共運輸破18億人次　交通部揭淨零成果：電動大客車普及率4成

月薪4萬！他要結婚被討小聘26萬　一算「半年薪水要噴了」嚇傻

男子硬闖搭火車站「揮拳」站務員　遭警強制帶離

吃東西常嗆到「以為胃食道逆流」！他罹肺癌3期　醫列3警訊

李進良愛女Emma「榜首錄取輔大大傳」　首談與小禎年下男友互動！

錢人豪批《周處除三害》抄襲　李烈被黑「拍桌喝斥」怒提自訴

鍾欣怡代購被控「欺騙消費者」　親曝完整退款紀錄反擊：沒做錯事

耶誕絢爛燈海閃耀新北河廊　4米聖誕花束成打卡新亮點

批助理費除罪化提案「大走回頭路」　蘇巧慧：支持同事參與反制活動

陳冠希操刀三方聯名adidas Superstar上市秒殺！限定配色Chuck 70太欠買

快訊／20:01台灣東部海域規模4.7地震　最大震度3級

新北保儀大夫聖誕千秋慶典　副市長劉和然參拜祈市政順利

【日本7.6強震】台旅客視角曝　屋內狂搖秒變災難片

生活熱門新聞

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

台灣客「死守電視」　一票台人曝真相笑噴

估跌破10℃　入冬最強冷空氣時間曝

注意！全台9縣市明天大停水　一早就沒水用

瘋傳巴黎世家「披麻戴孝」頭巾　真正設計師曝光

入冬最強冷空氣要來了　挑戰跌破10℃

快訊／今下最多！　4縣市大雨特報

仙塔律師「為何改口認罪？」　律師曝3關鍵

日本7.6地震「可能是前震」　專家示警：後續規模8機率增百倍

穿發熱衣「進室內狂冒汗」！UNIQLO教1招　一票人讚

Joeman查維基百科！「被更新1句話」網笑了

2025年熱銷泡麵前10名　家樂福曝這碗穩居第一

更多熱門

相關新聞

台灣鯛檢驗風波　行政疏失與制度監管的警訊

台灣鯛檢驗風波　行政疏失與制度監管的警訊

高雄市衛生局於 10 月抽驗全聯販售的「台灣鯛」產品，檢出法規規定為「不得檢出」的動物用藥 恩氟喹啉羧酸（Enrofloxacin）。然而，供應商口湖漁類生產合作社隨即將同批次留樣送交第三方檢驗機構 SGS 檢測，結果顯示未檢出相關動物用藥殘留。高雄市政府則回應，兩者檢體不同，進一步引發消費者疑慮與拒買潮，市場迅速受到衝擊。

即／鯛魚排藥檢烏龍6人遭懲處　局長被嚴厲告誡

即／鯛魚排藥檢烏龍6人遭懲處　局長被嚴厲告誡

即／鯛魚排藥檢出大包　2檢座衝驗室搜證1小時

即／鯛魚排藥檢出大包　2檢座衝驗室搜證1小時

即／鯛魚排藥檢高雄搞烏龍　衛生局長自請處分

即／鯛魚排藥檢高雄搞烏龍　衛生局長自請處分

即／鯛魚錯檢求償將依「國賠」　懲處不會只有基層

即／鯛魚錯檢求償將依「國賠」　懲處不會只有基層

關鍵字：

台灣鯛食安事件雲林漁業智慧養殖循環經濟口湖漁類生產合作社

讀者迴響

熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲

主播兒遭酒駕撞死全身孩子衣服出庭

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

五月天經紀人發文疑10字反擊朱孝天！

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

更多

最夯影音

更多
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面