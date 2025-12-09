重振台灣鯛品牌聲譽　張麗善：雲林嚴選把關讓全民安心吃

▲縣長張麗善重申雲林縣對食安嚴格守護，讓所有消費者能夠安心選用、品嘗最安全健康雲林農漁畜產品。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

「台灣鯛魚排」事件中，雲林縣政府農業處、衛生局於接獲通報的第一時間立刻到口湖漁類生產合作社與水產生產源頭進行訪查及採檢、送檢。嗣經高雄市政府衛生局於12月4日公布真相，證實此為檢驗上的誤判，雖然真相大白，卻已造成重大衝擊，消費者信心大受打擊，銷售通路受到嚴重影響。

為重新喚起消費者對台灣鯛的信賴與熱愛，雲林縣政府特別舉辦一場以台灣鯛為主角的美食饗宴，推出包括黃金生態魚、招牌鯛魚時蔬羹、鯛海之味拉麵、大阪鯛魚燒披薩、海味三寶QQ凍、鯛魚小島燒等六道創新料理，雲林縣長張麗善偕同縣府農業處長魏勝德、新聞處長陳其育、口湖漁類生產合作社特助王揮評以及雲林台灣鯛養殖戶共同宣傳台灣鯛多樣餐桌魅力，同時重申雲林縣政府對食安嚴格的守護，希望吸引全國消費大眾共同響應，見證食安與美味兼具的台灣鯛風潮。

台灣鯛是台灣水產養殖中的重要寶藏，其中本縣年產量約達2,752公噸。從冷凍全魚、鮮美的魚片、細膩的魚皮，到即食的蒲燒鯛，台灣鯛在餐桌上呈現多元美味。更重要的是，其魚骨、鱗片與內臟不浪費，製成營養豐富的飼料、肥料、抗氧化胜肽粉及膠原蛋白保養品，是可全魚利用的優質魚種，全面實踐循環經濟理念。不僅在國內廣泛銷售，台灣鯛還行銷全球，讓世界看見台灣的養殖實力。

縣長張麗善表示，此次事件雖然波及市場，但也促使業界與政府加強食品安全管理與溯源機制，投入更多智慧養殖科技，推動台灣鯛產業向更高標準邁進。張縣長更說明，針對口湖漁業生產合作社漁民損失跟聲譽，縣府將全力協助受影響業者啟動求償程序，保護漁民朋友，並加強把關與強化消費者教育，打造更透明安心的產銷環境。

雲林縣口湖漁類生產合作社特助王揮評也說，針對這次事件損失部分目前仍在統整中。後續相關問題合作社則會透過法律顧問與高雄市衛生局接洽。



農業處魏勝德處長表示，台灣鯛不僅是健康美味的魚類品牌，更代表著台灣智慧養殖、循環經濟與永續發展的產業精神。在雲林縣政府媒介下，新北市政府大力伸出援手，願協助銷售鯛魚。12月6日新北市政府更主動聯繫口湖漁類生產合作社，將透過新北市農會真情食品館、希望廣場、農會超市、漁夫市集、果菜公司等多元通路、甚至學生營養午餐供應，協助口湖銷售鯛魚，用行動支持高品質國產魚。

張麗善強調，讓所有消費者能夠安心選用、品嘗最安全健康雲林農漁畜產品，雲林縣政府絕對嚴格把關；消費者以行動力挺台灣鯛，不只是在享用一份鮮味，更是支持一群辛勤的口湖漁民與高科技養殖技術的展現，為台灣的水產業注入無限活力。

▲台灣鯛是台灣水產養殖中的重要寶藏，從冷凍全魚、鮮美的魚片、細膩的魚皮，到即食的蒲燒鯛，餐桌上呈現多元美味。（圖／記者游瓊華翻攝）