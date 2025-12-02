北市米其林餐廳爆「群體上吐下瀉」！檢驗全陰性　非食中毒恢復營業

▲老烤箱餐酒上月爆出疑似食物中毒事件，餐廳道歉並暫停營業。（圖／北市衛生局提供，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台北市米其林指南入選餐廳「老烤箱義式披薩餐酒」11月上旬爆出顧客用餐後集體出現嘔吐、腹瀉情況，約有 40 名民眾陸續就醫，引發外界質疑食安問題。北市衛生局2日公布檢驗結果，包含就醫者與廚工的肛門拭子、食餘檢體均為陰性，確認不屬食品中毒案件，准復業但列管管理。

衛生局指出，約十多名就醫者與部分廚工接受檢體採檢，食材殘餘亦同步送驗，結果皆未驗出食物中毒病因物質，因此不符合食品中毒的法定標準。至於先前檢驗員工手部時發現一例金黃色葡萄球菌陽性，衛生局解釋，此菌常存在人體皮膚，無法與此次事件直接連結，但已要求業者改善個人衛生。

由於事件引發大量投訴，衛生局稽查期間發現多項環境與衛生缺失，業者已提出改善計畫並完成處置。衛生局於11月24日通知餐廳可恢復營業，但因曾發生群體不適狀況，店家已被列入後續加強列管、將不定期抽查，以確保食安。

餐廳方面表示，已於11月26日重新開業並強化品質與衛生控管，相關流程比照過往更嚴格。外界此前推測事件與甜點「提拉米蘇使用生蛋」有關，但衛生局強調，檢驗結果無法證實此說法，事件確切原因仍無法定論。