　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

【廣編】業界唯一！凱基人壽獲金管會特別貢獻獎「花蓮志工保險」獲國家級雙肯定

▲▼ 凱基人壽,花蓮,志工,特別貢獻獎,社會責任,國家肯定。（圖／凱基人壽提供）

▲業界唯一！凱基人壽「花蓮光復鄉援助志工團體保險」創舉，公私協力回應社會需求，由金管會彭金隆主委頒發「特別貢獻獎」表揚，凱基人壽郭瑜玲總經理（右）代表受獎。另獲衛福部致贈感謝狀，榮獲國家級雙項肯定。

圖、文／凱基人壽提供

凱基人壽以行動回應社會需求，「花蓮光復鄉援助志工團體保險」獲國家級雙肯定！榮獲金管會「特別貢獻獎」殊榮，並獲衛福部頒發感謝狀，成為同時獲得兩大中央部會表揚的壽險業者。此特殊表揚，不僅展現企業在制度創新與社會責任實踐力上的卓越作為，更凸顯凱基人壽於普惠金融與行動金融的突破，致力於讓保險成為連結社會安全網的重要力量，並以具體行動實踐「金融大回饋」。

金管會主委彭金隆頒發凱基人壽「特別貢獻獎」時，對凱基人壽此次作為表達高度肯定。他指出，壽險業要長期經營，財務表現至關重要，但對社會的持續承諾更是關鍵。凱基人壽在短時間內挺身而出，以具體行動展現社會責任與高效執行力，不以獲利為先，體現金融業以行動構築社會信任的價值，具體實踐「金融大回饋」的精神。

[廣告]請繼續往下閱讀...

凱基人壽總經理郭瑜玲表示，「感謝金管會及衛福部的善意邀請，凱壽義不容辭響應。在災後動員中，我們不斷問自己：『凱基人壽還能做什麼？』從物資、志工到保障，再到回捐協助重建，希望用每一個關鍵行動，為災區盡一份心力，發揮安定社會的力量。這是我們的使命，也是初衷。」這項專案是凱基人壽以行動回應社會需求的重要實踐，更展現公司在普惠金融、制度創新與行動金融上的努力，也證明金融業在重大災害中，能成為強化社會韌性的關鍵力量。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／17:47規模6.1「極淺層地震」　最大震度5弱
快訊／國家警報大響！17:47發生有感地震
醫質疑「健保價太低」害氣喘藥退出台灣　藥廠澄清：全球停產
不只陳素月！　民進黨拍板童子瑋參選2026基隆市長
通過藍白協商　國民黨：竹市、宜蘭、嘉市、新北共推能贏的人
超辣日本留學生狂言「擇偶只愛DDD」！本尊找到了
明愈晚愈冷！低溫探10度　北台灣防較大雨勢
快訊／才閃辭！李明峯遭約談偵訊　檢調8路大搜索

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

建立防詐守護網　凱基人壽擴大全年齡保單指定聯絡人服務

給張文82萬！他1原因「逆風護張母」　網共鳴：花錢會跟你媽報備？

快訊／17:47台東卑南規模6.1「極淺層地震」　最大震度5弱

停車場牽車！愛車「爆唱聖誕歌」一族群秒懂　共鳴笑噴：社死

長榮「台北-洛杉磯」航班訊號異常　轉降大阪關西機場

快訊／17:47台東發生有感地震！震度估4級以上　國家警報響

明年228連假臺金航空疏運啟動　12／29上午開放訂位

故宮「維安升級」防範攻擊　「翠玉白菜」預計春節歸隊亮相

60年一遇！2026「赤馬紅羊劫」5生肖最慘　注意事項一次看

2間寶雅只隔30m「招牌顏色不同」！官方解惑...網笑：進去都會散財

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

給張文82萬！他1原因「逆風護張母」　網共鳴：花錢會跟你媽報備？

快訊／17:47台東卑南規模6.1「極淺層地震」　最大震度5弱

停車場牽車！愛車「爆唱聖誕歌」一族群秒懂　共鳴笑噴：社死

長榮「台北-洛杉磯」航班訊號異常　轉降大阪關西機場

快訊／17:47台東發生有感地震！震度估4級以上　國家警報響

明年228連假臺金航空疏運啟動　12／29上午開放訂位

故宮「維安升級」防範攻擊　「翠玉白菜」預計春節歸隊亮相

60年一遇！2026「赤馬紅羊劫」5生肖最慘　注意事項一次看

2間寶雅只隔30m「招牌顏色不同」！官方解惑...網笑：進去都會散財

SUKIYA「1品項」驚艷他！大票也敲碗品牌：回家加牛奶更好喝

給張文82萬！他1原因「逆風護張母」　網共鳴：花錢會跟你媽報備？

快訊／17:47台東卑南規模6.1「極淺層地震」　最大震度5弱

拿葉克膜比喻京華城　柯文哲：重來一次不像蔣萬安因噎廢食

停車場牽車！愛車「爆唱聖誕歌」一族群秒懂　共鳴笑噴：社死

張善政就職三週年拍板「桃園NEXT未來工程」　推動第二行政園區

傑克羅素犬叼「1公斤槓片」滿場跑　飼主曝大力士事蹟

長榮「台北-洛杉磯」航班訊號異常　轉降大阪關西機場

迎戰日本夢幻陣容　曾豪駒：不預設差距、專注做好自己

身心歸零迎接好能量！質感洗沐、居家擴香淨化糟糕磁場

快訊／17:47台東發生有感地震！震度估4級以上　國家警報響

王力宏用「AI機器人舞群」　空翻安穩落地..馬斯克轉發大讚

生活熱門新聞

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

父母該為「幾歲的孩子犯錯道歉？」　律師戳破盲點

台灣低溫徵兆　鄭明典揭寒潮再現關鍵

割頸案法官「1句話」被轟爆！犯罪心理學專家：最愚蠢的情勒

今晚變天！　明「全台有雨」下最大地區曝

張文砍人父母下跪道歉！律師：別追殺他們

北捷隨機砍人長髮哥遭出征！去年PO文躺槍

乾哥乾妹「進法庭這一幕」　網轟：鼓勵出來報復嗎

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

今冬最有感冷氣團？2地區第一線迎戰

王ADEN網暴大翻車！女學生7字吐心聲

60歲阿伯「幾乎都吃水煮」腦袋越來越鈍　醫急喊母湯！

入冬最強冷空氣！　急凍時間曝

更多熱門

相關新聞

2025花蓮幸福聖誕城「必拍必逛」景點全攻略

2025花蓮幸福聖誕城「必拍必逛」景點全攻略

時間過得好快，轉眼間 2025 年就要進入尾聲啦！今年聖誕節想要去哪裡逛逛嗎？如果還沒靈感，推薦你到花蓮幸福聖誕城。今年以「幸福快遞，請簽收！」為主題，將整座城市空間化身為一座巨大的「幸福轉運站」，邀請遊客來到花蓮，親手接下這份平安與感動。

花蓮重機自撞路旁樹籬　26歲男不治

花蓮重機自撞路旁樹籬　26歲男不治

花蓮重機疑闖紅燈！攔腰猛自小客騎士慘死

花蓮重機疑闖紅燈！攔腰猛自小客騎士慘死

花蓮首宗國民法官案　兩男圍毆情敵致死定讞

花蓮首宗國民法官案　兩男圍毆情敵致死定讞

李愷諺球衣義賣　100台電暖器助花蓮

李愷諺球衣義賣　100台電暖器助花蓮

關鍵字：

凱基人壽花蓮志工特別貢獻獎社會責任國家肯定

讀者迴響

熱門新聞

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

快訊／禾浩辰求婚了！

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

八點檔女神深夜「激吻富三代人夫」道歉了！

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

辛龍放鳥公益演唱　吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望

快訊／45年老牌紡織廠新昕纖龜山廠驚爆熄燈！　近90名員工資遣

更多

最夯影音

更多
張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面