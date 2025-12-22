　
2025花蓮幸福聖誕城溫暖回歸！必拍必逛「景點全攻略」打造冬日幸福轉運站

▲▼花蓮,聖誕,幸福,,聖誕市集,沉浸劇場,裝置藝術。（圖／花蓮縣政府提供）

▲花蓮幸福聖誕城，今年以「幸福快遞，請簽收！」為主題，將整座城市空間化身為一座巨大的「幸福轉運站」。

圖、文／花蓮縣政府提供

時間過得好快，轉眼間 2025 年就要進入尾聲啦！今年聖誕節想要去哪裡逛逛嗎？如果還沒靈感，推薦你到花蓮幸福聖誕城。今年以「幸福快遞，請簽收！」為主題，將整座城市空間化身為一座巨大的「幸福轉運站」，邀請遊客來到花蓮，親手接下這份平安與感動。不論是想拍拍美照、逛市集，還是想體驗沉浸式戲劇表演，來這裡絕對不會錯～快跟著小編一起來開箱今年有哪些必玩必拍亮點吧！

▲▼花蓮,聖誕,幸福,,聖誕市集,沉浸劇場,裝置藝術。（圖／花蓮縣政府提供）

必拍打卡地標「幸福快遞裝置藝術」

▲▼花蓮,聖誕,幸福,,聖誕市集,沉浸劇場,裝置藝術。（圖／花蓮縣政府提供）

▲▼花蓮,聖誕,幸福,,聖誕市集,沉浸劇場,裝置藝術。（圖／花蓮縣政府提供）

▲▼花蓮,聖誕,幸福,,聖誕市集,沉浸劇場,裝置藝術。（圖／花蓮縣政府提供）

▲▼花蓮,聖誕,幸福,,聖誕市集,沉浸劇場,裝置藝術。（圖／花蓮縣政府提供）

除了閃耀的福音聖誕樹，超大型「耶夫勒羊」藝術裝置，今年也沒缺席！不過走進會場，第一眼絕對會被巨大的包裹箱震撼到！今年花蓮聖誕城把「快遞包裹」變成了極具巧思的藝術裝置，全場設有多座吸睛的大型地標，讓每個人都是幸福的收件人與寄送者。每一處都超級好拍，拍照分享的同時，都會將一份祝福擴散到全台灣。

▲▼花蓮,聖誕,幸福,,聖誕市集,沉浸劇場,裝置藝術。（圖／花蓮縣政府提供）

▲▼花蓮,聖誕,幸福,,聖誕市集,沉浸劇場,裝置藝術。（圖／花蓮縣政府提供）

你有多久沒有收到一張親手寫的明信片了？主辦單位設計了四款限定聖誕明信片，挑選一張最有感覺的設計，寫下對家人、朋友或是那個心儀的他最真誠的祝福，投入郵筒將這份祝福「快遞」給重要的人們吧！

「叮咚！聖誕市集」開箱異國美食與文創小物
說到聖誕城那絕對不能錯過最熱鬧的區域之一「叮咚！聖誕市集」。市集裡聚集了各式各樣的異國特色美食，空氣中飄散著熱紅酒的肉桂香與剛出爐點心的焦糖甜味，完全是嗅覺與味蕾的雙重享受！除了吃吃喝喝，還有超多精緻的文創手作攤位等著你來挖寶。市集陳設呼應這次主題，融入了快遞、包裹、收件等元素，逛起來就像在玩開箱遊戲。跟另一半手牽手吃著熱呼呼的異國點心，再挑選一份獨一無二的手作聖誕禮物，這就是冬日裡最簡單的幸福呀！

沉浸式戲劇表演，穿越到聖誕故事的起點

▲▼花蓮,聖誕,幸福,,聖誕市集,沉浸劇場,裝置藝術。（圖／花蓮縣政府提供）

▲▼花蓮,聖誕,幸福,,聖誕市集,沉浸劇場,裝置藝術。（圖／花蓮縣政府提供）

▲▼花蓮,聖誕,幸福,,聖誕市集,沉浸劇場,裝置藝術。（圖／花蓮縣政府提供）

去年好評不斷地沉浸式劇場表演回歸啦！帶你穿越時空、回到耶穌誕生的現場，走進「快遞送達」的神聖時刻，感受愛與陪伴的深刻意義。如果逛累了，聖誕城也準備了療癒的「生命故事牆」，在安靜的沉思角落傾聽真實的生命對話，停下腳步靜下來整理心情，給辛苦了一年的自己一個最溫柔的擁抱。

2025花蓮幸福聖誕城已於12月17日盛大開城，這份「幸福快遞」你準備好簽收了嗎？別再猶豫了，趕快訂好火車票，今年 12 月我們花蓮見，快標記家人朋友們一起來打卡簽收幸福！

歲末點燈，2025花蓮幸福開城！
花蓮縣府前石雕公園
裝置藝術展期：2025/12/17～2026/1/1
聖誕市集展期：2025/12/24～12/28 15:00-21:00

暖心接駁服務、幸福花蓮連線：市集期間每小時一班
12 / 24（三）–12 / 28（日）市集期間，活動會場周邊道路封路管制，每日提供暖心接駁巴士服務，13：30–21：30、每小時一班，往返花蓮轉運站與縣府前石雕公園，並沿途停靠主要飯店，歡迎進城民眾及遊客多加利用、踴躍搭乘。
接駁路線：花蓮轉運站 → 東大門 → 煙波大飯店 → 石雕公園 → 美侖大飯店 → 福容大飯店→ 石雕公園

