　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

花蓮首宗國民法官案！圍毆情敵哥哥活活打死　2暴力男下場曝光

▲殺人命案虐待兇殺死人。（圖／視覺中國）

▲花蓮高姓男子夥同友人，將情敵的胞兄圍毆致死。最高法院判刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

花蓮地區第一件國民法官案件判決定讞！高姓男子因爭風吃醋，夥同曾姓友人約出情敵的胞兄，而後眾人圍毆對方，將對方打到滿頭鮮血，倒地不起，最後送醫急救因顱腦損傷不治死亡。一審花蓮地院國民法官將高男判刑19年8月、曾男判刑8年6月。二審維持原判，全案再上訴，最高法院18日駁回上訴定讞。

判決指出，本案發生於2023年7月間，當時高姓男子因為爭風吃醋與私人因素，要約出情敵蔡姓男子，還在通訊軟體IG「58」群組內呼叫，撂人前往助拳，高男找來曾男與多名少年，先於晚間10點左右，在壽豐火車站集合，之後前往花蓮縣壽豐鄉碧蓮寺西側廣場等候。

但對方遲未出面，高男改聯繫對方的哥哥出面，蔡兄在凌晨12點左右前往，隨即遭高男一夥人圍住，其中一名少年朝對方噴灑辣椒水，高男又要求蔡男胞兄打電話找蔡出面，但因蔡男不願前來，高男等人暴怒，眾人分別以拳腳、手指虎等方式毆打蔡男胞兄持續5分鐘左右。蔡男胞兄這時已經全身是傷，但高男等人又持路邊撿來的木頭毆打，最後被害人滿頭鮮血、倒臥在地。

蔡男的父母接獲通報後趕赴現場，高男等人一哄而散，蔡家父母趕緊將蔡兄送醫，但最後仍因顱腦損傷不治死亡。家屬提告，檢方偵辦後，逮捕高男、曾男等人，並依照殺人罪嫌提起公訴；涉案少年部分則改由少年法院處理。

一審由花蓮地院首度組成國民法官庭審理。案經三位職業法官與六位國民法官密集開庭10天審理後，依照「傷害致人於死」等罪，將高男重判有期徒刑19年8月、曾男判處有期徒刑8年6月。

案件上訴第二審，高等法院花蓮分院駁回上訴，維持原刑度。全案再上訴，最高法院18日駁回上訴定讞。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
461 1 8866 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／77歲婦逆向暴衝！女騎士搶救不治　母子天人永隔
嚴堵中共滲透！行政院修陸海空軍刑法　降敵罪最重關10年
23歲女慘死！招魂擲筊罕見10次未果　葬儀業者：怨氣重
四千年一遇美女慘了！　遭舉報「嚴重經濟犯罪」
快訊／太子集團34輛「神獸級名車」要拍賣了
快訊／AIT收到「可疑包裹」！　防爆小組到場
快訊／味全龍正式官宣！　與4球員達成共識
大逆轉！黃明志4種毒「尿檢陰性」　律師：檢方恐撤回起訴
恐怖現場曝！77歲婦暴衝1人遭夾命危　下車喊頭暈
張韶涵造型翻車！　遭酸「仙女變阿姨」網崩潰
神鬼女會計「螞蟻搬象」　13年掏空佶城1.9億

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園阿北迷路「寒風中走5公里」　警認出他曾是民防隊員

快訊／遭77歲婦逆向狠撞！雙載女騎士搶救不治　母子天人永隔

雙煞超掉漆！扮警瞎喊「跟你們很久了」劫40萬黑錢　玩具槍露餡

遭撞死女努力拚未來　母淚崩：為什麼不能讓她一直幸福下去？

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

支持者喊「真男人」聲援　沈慶京曝開粉專原因：人生無奈水長東

23歲女遭酒駕撞殺！招魂連擲10筊無允筊　妹淚承諾：會照顧爸媽

沙鮻釣點成奪命海域！警官伸港什股海域溺斃　1個月已3人喪生

突鬼切出事！男違規騎醫療電動代步車上路遭撞　受傷還挨罰

快訊／太子集團34輛神獸級名車要拍賣了　北檢囑託執行署變賣

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

單車賽集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：警察裝飾用

22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

22歲男自首「2年前殺人棄屍」！8天後找到遺體了　裝黑塑膠袋剩白骨

桃園阿北迷路「寒風中走5公里」　警認出他曾是民防隊員

快訊／遭77歲婦逆向狠撞！雙載女騎士搶救不治　母子天人永隔

雙煞超掉漆！扮警瞎喊「跟你們很久了」劫40萬黑錢　玩具槍露餡

遭撞死女努力拚未來　母淚崩：為什麼不能讓她一直幸福下去？

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

支持者喊「真男人」聲援　沈慶京曝開粉專原因：人生無奈水長東

23歲女遭酒駕撞殺！招魂連擲10筊無允筊　妹淚承諾：會照顧爸媽

沙鮻釣點成奪命海域！警官伸港什股海域溺斃　1個月已3人喪生

突鬼切出事！男違規騎醫療電動代步車上路遭撞　受傷還挨罰

快訊／太子集團34輛神獸級名車要拍賣了　北檢囑託執行署變賣

桃園阿北迷路「寒風中走5公里」　警認出他曾是民防隊員

錢都「青江菜、白蘿蔔」也違規　北市蔬果農藥抽驗6件不合格

快訊／遭77歲婦逆向狠撞！雙載女騎士搶救不治　母子天人永隔

雙煞超掉漆！扮警瞎喊「跟你們很久了」劫40萬黑錢　玩具槍露餡

翁曉玲逼問停砍年金案　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的？

太殘酷！兩局都讓日本小花拿個位數　安洗瑩直落二闖4強

羅智強譴責潘孟安迴避監督　馬時代立場翻出「藍綠府秘都不列席」

73歲李亞萍驚爆罹患失智症！遺忘家人過世「半夜突痛哭」　露面揭最新病況

扯！駐日美軍直升機飛一半「頭盔掉下來」　隊員：風太大

貝茲「家庭因素」確定缺席WBC　笑稱：老婆會跟我離婚

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

社會熱門新聞

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

「涼糕哥」傳翻車　爆欠錢、追撞不賠

新北男毒駕撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝

恐怖狼父4度性侵女兒！強闖浴室逞慾

獨／營造業二代賽道自撞受困　開告法拉利求償2500萬

桃園女「搖頭丸套酒」身亡！　男友還錄影邊笑

23歲女遭酒駕奪命！妹心碎發文「姊姊腳剩皮撐著」

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

台中18歲男大生宿舍墜樓亡

即／高雄77歲駕駛逆向暴衝撞機車！1人無生命跡象

人妻出軌同事！用蝦皮傳大量鹹濕對話

快訊／林口菜園驚傳砍人案！1男滿身血送醫

更多熱門

相關新聞

生理食鹽水治癌害死病患　名醫李光輝判刑

生理食鹽水治癌害死病患　名醫李光輝判刑

精神科名醫李光輝，明知自己不具有腫瘤或免疫科醫師的專業，竟謊稱可以合法幫一名大腸癌四期的女病患提供NK療法治療癌症，並收取病患150萬元，卻實際上僅注射生理食鹽水，病患也在住院後2個月不治身亡。家屬提告後，一審將李光輝判刑2年，全案再上訴，高等法院二審改判刑1年6月定讞，李光輝將入獄執行。

李愷諺球衣義賣　100台電暖器助花蓮

李愷諺球衣義賣　100台電暖器助花蓮

二審法官一個動作「心證全露」?！

二審法官一個動作「心證全露」?！

嘉義房仲刺死客戶　判10年半定讞

嘉義房仲刺死客戶　判10年半定讞

22歲男殺人動機曝！刑警找不到屍體「求土地公幫忙」找到了

22歲男殺人動機曝！刑警找不到屍體「求土地公幫忙」找到了

關鍵字：

法律人權花蓮殺人情敵最高法院三審國民法官定讞

讀者迴響

熱門新聞

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

青山王祭正妹女警爆紅　本尊身分曝光

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

工程師入珠討好女友　「第一次」就悲劇分手

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

他30年前慧眼挖掘大學生出道「最後成大咖天王」

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

「涼糕哥」傳翻車　爆欠錢、追撞不賠

微波爐服役45年光榮退伍！釣出廠商回應

張忠謀早看破！　外媒曝台積電最強秘密

涼糕哥再度惹爭議　民眾爆他切糕未戴口罩

玩過10幾國「還是這國好」！大票台人狂點頭

剛搬到林口！他被迫「每天9點入睡」哀怨像農夫　在地人吵翻

更多

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面