花蓮首宗國民法官案！圍毆情敵哥哥活活打死　2暴力男下場曝光

▲花蓮高姓男子夥同友人，將情敵的胞兄圍毆致死。最高法院判刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

花蓮地區第一件國民法官案件判決定讞！高姓男子因爭風吃醋，夥同曾姓友人約出情敵的胞兄，而後眾人圍毆對方，將對方打到滿頭鮮血，倒地不起，最後送醫急救因顱腦損傷不治死亡。一審花蓮地院國民法官將高男判刑19年8月、曾男判刑8年6月。二審維持原判，全案再上訴，最高法院18日駁回上訴定讞。

判決指出，本案發生於2023年7月間，當時高姓男子因為爭風吃醋與私人因素，要約出情敵蔡姓男子，還在通訊軟體IG「58」群組內呼叫，撂人前往助拳，高男找來曾男與多名少年，先於晚間10點左右，在壽豐火車站集合，之後前往花蓮縣壽豐鄉碧蓮寺西側廣場等候。

但對方遲未出面，高男改聯繫對方的哥哥出面，蔡兄在凌晨12點左右前往，隨即遭高男一夥人圍住，其中一名少年朝對方噴灑辣椒水，高男又要求蔡男胞兄打電話找蔡出面，但因蔡男不願前來，高男等人暴怒，眾人分別以拳腳、手指虎等方式毆打蔡男胞兄持續5分鐘左右。蔡男胞兄這時已經全身是傷，但高男等人又持路邊撿來的木頭毆打，最後被害人滿頭鮮血、倒臥在地。

蔡男的父母接獲通報後趕赴現場，高男等人一哄而散，蔡家父母趕緊將蔡兄送醫，但最後仍因顱腦損傷不治死亡。家屬提告，檢方偵辦後，逮捕高男、曾男等人，並依照殺人罪嫌提起公訴；涉案少年部分則改由少年法院處理。

一審由花蓮地院首度組成國民法官庭審理。案經三位職業法官與六位國民法官密集開庭10天審理後，依照「傷害致人於死」等罪，將高男重判有期徒刑19年8月、曾男判處有期徒刑8年6月。

案件上訴第二審，高等法院花蓮分院駁回上訴，維持原刑度。全案再上訴，最高法院18日駁回上訴定讞。