與國民黨合推「台灣未來帳戶」　黃國昌：明天跟國人詳細報告

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌明（24日）將共同召開記者會，宣布推動「國民帳戶」，由政府在每位12歲以下孩童帳戶中存入一筆5萬元基金，孩子年滿18歲後就能領回人生的第一筆資本。對此，黃國昌今受訪坦言有點驚訝，具體內容還蠻複雜的，沒有辦法在今天的記者會跟大家做說明，明天早上10點會在張榮發基金會舉行記者會，再跟全體國人做詳細報告。

黃國昌說，今天看到這新聞老實講有點驚訝，因為這是明天記者會正式跟全國報告。黃提到，對在野黨來講，當執政者不斷在撕裂社會、不斷踐踏國家的時候，在野黨要負責撐起這個國家。第一次他跟鄭麗文主席正式面對全國人民說，兩邊智庫會對接、會共推福國利民法案，民眾黨與國民黨說到做到。

黃國昌說，具體內容還蠻複雜的，沒有辦法在今天的記者會跟大家作說明，請各位媒體見諒，「針對台灣未來帳戶（TFA），具體內容明天早上10點，我跟國民黨鄭麗文主席會在張榮發基金會舉行記者會，跟全體國人做詳細報告」。

黃國昌強調，過去這段時間密集的工作，晚上9點、10點都還在開會，雙方講好的內容，等到雙方講好明天記者會的時間點，再負責任地跟全體國人報告。