曝光彈劾賴清德進度　國民黨：1月辦公聽會、2月邀總統立院說明

記者鄭佩玟／台北報導

行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》修正案後，藍白宣布對總統賴清德啟動彈劾案程序，並分別提案，兼任國民黨政策會執行長的國民黨團總召傅崐萁今（24日）於國民黨中常會上說明時程，預計明年1月在立法院舉辦2場公聽會，2月邀請賴總統到立法院列席說明，3到5月於全台22縣市舉辦彈劾賴清德公聽會，5月再邀請賴總統到立法院列席說明，520全院表決彈劾案。

傅崐萁於中常會上報告彈劾日程時指出，上星期國家發生一件大事，賴清德稱帝、袁世凱復辟，賴下令卓榮泰不予副署、公布、執行在野黨通過的《財劃法》，獨裁者賴清德廢掉國會；上周五5位大法官專擅獨權，排除3位現職大法官，在未足法定員額2/3人數之下踐踏憲法，自己宣判約束憲法法庭的法律無效，讓《憲法》被踐踏的面目全非，賴清德罪行罄竹難書。

傅崐萁痛批，賴清德「毀台、賣台、窮台」，毀台是中華民國憲法被賴玩於股掌之間，三權分立完全撕裂，造成台灣對立，真正毀台元首；賣台是把護國神山台積電搬到國外去，還洋洋得意開記者會；窮台是讓18兆外匯存底買外債，還把台灣民脂民膏12兆台幣搬到國外去，總共32兆台幣一年掏空，這是全台灣人民三代人努力。

傅崐萁認為，民進黨毀憲亂政、恐怖統治，全世界所有民主國家都無法理解跟相信，賴清德用5個大法官毀憲，行政院長不副署來亂政，全面統治司法系統，對非我族類一率誅殺。傅指出，軍購特別預算共4.5兆，賴清德把台灣跟兩岸搞得兵兇戰危時，所有綠友友粉墨登場，賣馬桶、做裝潢、小吃店都成為軍火大亨，賴清德是這樣的毀壞國家，國家元首總統任期不過4年，總統換人就好，但1年半可以把台灣80年根基全部毀掉，推向火坑，他有體恤台灣人民嗎？

國民黨文傳會主委吳宗憲補充，立院公聽會時間大約是在1月14、15日，預計1月21、22日第一次邀請總統到立院說明，第二次邀請總統大約是在5月13日。

國民黨主席鄭麗文表示，藍白兩黨一定會捍衛憲法尊嚴、捍衛國會尊嚴，這是藍白合作的真諦，希望彰顯民主自由法治人權的核心價值，會持續在立院推動福國利民政策，未來合作勝選才能保護台灣，穩定政局。