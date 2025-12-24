民眾黨徵召張啓楷參選嘉義市　柯文哲錄影喊話鄉親給一個機會

▲民眾黨徵召張啓楷參選嘉義市長記者會。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨今（24日）召開記者會，正式徵召立委張啓楷參選嘉義市。張啓楷說，會持續爭取高鐵嘉義站至市區的輕軌建設、《財劃法》應發給地方的補助款、鐵路高架化；另外，也提出「西區宜居、東區升級」的市政發展藍圖。另外，前主席柯文哲也透過錄影方式現身，「希望嘉義的鄉親給民眾黨推薦的張啓楷一個機會」。

黃國昌說，民眾黨中央委員會今天正式通過選對會的建議，徵召立委張啓楷代表民眾黨參選2026嘉義市長。這個決定不僅僅是民眾黨的驕傲、光榮，也是所有嘉義市民共同的期待。

黃國昌表示，張啓楷過去是非常專業的資深媒體人，對於國會預算、國家財政，有非常深入的了解。自從張啓楷加入民眾黨後，不只2024年大選提供非常多專業政策建議，也在全台灣奔走，為柯主席、為民眾黨爭取更多人認同。

黃國昌說，張啓楷進入立院的表現有目共睹，不僅正派專業，立法院中不只是國會戰將、揭弊厲害，更感動的是，只要涉及基層需要的，他都跑在最前面。

黃國昌指出，從公糧收購、警消退休所得替代率提高，一直到面對民進黨不負責任的能源政策糟蹋台灣的時候，都可以看到張啓楷在立法院以最堅強的聲音傳達人民的訴求，在立法院勇於發聲、勇於對抗民進黨各式各樣錯誤政策。

「正因為如此，民眾黨有絕對信心，張啓楷在立法院是第一名的立委，未來也可以成為第一名的嘉義市長。」黃國昌說，張啓楷一定能夠乘載嘉義市民期待，脫胎換骨迎來希望邁向國際。

張啓楷表示，嘉義目前仍有三大關鍵問題未解決，未來他會持續爭取、絕不退讓。第一，高鐵嘉義站至市區的輕軌建設；第二，行政院不執行《財劃法》，導致補助款一次被砍69億；第三，鐵路高架化，中央未兌現全額補助承諾，迫使嘉義市自籌48億元，對市庫形成沉重負擔。

談及未來市政願景，張啓楷提出「西區宜居、東區升級」的發展藍圖。西區要全面提升教育、醫療、長照、交通與生活品質，打造住得好、敢成家、願意留下來拚未來的宜居城市；東區則深化「木都3.0」，結合文創、設計、科技與綠色建材，讓木造建築從文化保存走向高值化產業，創造青年就業，提升城市質感。

黃國昌提到，這段時間以來，他也常常和前主席柯文哲聊到2026地方選舉，「柯主席對陳琬惠出戰宜蘭非常期待，對張啓楷出戰嘉義市更是下軍令狀，不可以辜負嘉義鄉親期望」。

黃國昌說，張啓楷就是最強的人選、就是最佳的市長，民眾黨全黨上下會跟張啓楷並肩作戰，不會讓嘉義鄉親失望，「讓嘉義市民以張啓楷為榮，接下黃敏惠市長的棒子，帶領嘉義市大步向前」。

而柯文哲也透過影片方式現身，他提到，今天是張啓楷接受民眾黨徵召參選的重要日子，表示嘉義市民相當有個性、相當獨立，看人不是只有看顏色，是看他到底做得好不好。

柯文哲指出，在台灣的政治上，嘉義被認為是民主之都，對台灣民主發展有很大的功勞 ，「希望嘉義的鄉親給民眾黨推薦的張啓楷一個機會，他本人就是嘉義人，這次算是返鄉服務，而且已經在立法院磨練2年，他是一個非常認真努力的人，所以我拜託大家給民眾黨一個機會，給張啓楷一個機會」。

▲前民眾黨主席柯文哲於徵召張啓楷委員參選嘉義市長記者會致詞影片。（圖／民眾黨提供）