開箱／高雄最美海景商場試營！2千坪內裝曝　集40文創甜點品牌

▲FOCUS 13 珊瑚廣場今日對外試營運。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

全台唯一擁有海景第一排視野的商場「FOCUS 13 珊瑚廣場」，今（24）日傍晚5點將啟動試營運，商場以高雄流行音樂中心珊瑚礁群建築為核心，規劃2層樓高、佔地2100坪，集結40家文創設計、美妝香氛、甜點咖啡品牌進駐，將成為愛河灣新地標。

台南生活（開曼）股份有限公司旗下的林百貨，擁有自有品牌及百貨通路，擅長以文化、創意打造獨樹一格的商業空間。此次投資3億元，於高雄流行音樂中心珊瑚礁群場域打造生活創意、時尚文化風格商場，融合FOCUS時尚流行館，並致敬高雄港13號碼頭，命名為「FOCUS 13 珊瑚廣場」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼FOCUS 13 珊瑚廣場保留大片落地窗，採光視野絕佳。（圖／記者許宥孺攝）



「FOCUS 13 珊瑚廣場」面向愛河灣第一排，商場保留大面積落地窗，風景視野絕佳，由於內部格局是六角型珊瑚設計，因此櫃位多採開放式設計讓動線更靈活以6成觀光客、4成在地人為消費客群。商場鄰近輕軌光榮碼頭站，走路3分鐘可抵達。

▲「TORi Beauty」精選25個小眾香氛精油、美妝保養品牌。（圖／記者許宥孺攝）



▲丹麥家居「HAY」首度進軍南台灣。（圖／記者許宥孺攝）

商場全棟僅2層樓高，一樓映入眼簾的是林百貨旗下自有品牌「TORi Beauty」，精選25個小眾香氛精油、美妝保養品牌；右側則是丹麥家居品牌「HAY」，這是南部首家門店，主打北歐設計的簡約線條、明亮色彩與高度機能，打造兼具美感與實用性的家具與生活用品。往裡頭走則有「加長超市」，結合文創IP與日常選品，大人小孩看了都會會心一笑。

▲▼台南知名甜點「堯平」布朗尼、「「FULA COFFEE芙拉咖啡」到高雄展店。（圖／記者許宥孺攝）



二樓則有台南知名布朗尼甜點店「堯平」，目前僅在台南開2家店面，這是首度跨足外縣市展櫃。「FULA COFFEE芙拉咖啡」則是台南知名流心巴斯克甜點店，Instagram擁破萬人追蹤，是巴斯克控不可錯過的店。台南KOL「昆靈女神」自創品牌「BB BABE Bakery」主打韓式麵包，以香濃大蒜奶油為靈魂，外酥內軟、風味濃郁，讓人一口上癮。來自台中的「孚日法式冰淇淋」經典開心果口味也能在高雄吃到，試營運期間推出「雙球+1 元多一球」優惠。

▲▼文創設計品牌進駐。（圖／記者許宥孺攝）



「FOCUS 13 珊瑚廣場」今日下午舉辦媒體預覽會，傍晚5點正式對外試營運，未來營運時間為上午11點至晚間9點。高青創意股份有限公司總經理陳慧姝表示，FOCUS 13 以海港城市的節奏為靈感，透過設計、飲食與文化內容的整合，讓商場自然融入市民的日常風景。商場投入3億元，希望業績每年達到3億至3.8億元。

面對高雄仍有新商場開發中，陳慧姝表示，商場有600坪是自營商品，展現文創設計、工藝品與年輕設計師作品，品牌不太重複，對商場發展相當有信心。未來也將持續透過品牌引進、活動策劃與跨界合作，深化與在地社群的連結，陪伴高雄走向更生活化、更多元的城市樣貌。

▲櫃位開放式設計讓動線更靈活。（圖／記者許宥孺攝）