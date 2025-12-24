　
社會 社會焦點 保障人權

高雄保全臉書點名要殺人　還嗆「宰殺違法的司法官」遭聲押

▲▼ 橋頭地檢署。（圖／記者吳世龍攝）

▲橋頭地檢署。（資料照／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

橋頭地檢署偵辦一起網路恐嚇公眾案件，一名李姓男子在臉書多次發文揚言殺害多人，甚至點名特定員工、機車騎士，內容驚悚引發民眾恐慌。檢方昨（23）日火速組成專案小組，當晚即在高雄梓官區將李男拘提到案，檢察官訊後認定犯嫌重大，向法院聲請羈押。

檢方指出，案件發生後，檢察長張春暉高度重視，立即指派「防範恐怖攻擊應變小組」主任檢察官施家榮，會同檢察官梁詠鈞，並聯合新北市新店分局、高雄市岡山分局共組專案小組迅速追查，鎖定李姓被告後立即行動。

經過調查，李男任職於某保全公司，派駐在加工出口區擔任保全人員，因工作關係掌握員工刷卡顯示的工號資料，竟在臉書上陸續發布多則恐嚇貼文，直接點名工號、職務，揚言「一定要殺死了」。此外，李男還拍攝多名機車騎士照片，在社群平台發文威脅「一定要殺死」，甚至發布「宰殺民進黨及支持者」、「宰殺違法的司法官」等極端言論，總計10餘則。

這些貼文自今年8月起陸續出現，經民眾瀏覽後察覺異狀報案檢舉。檢察官複訊後，認定李男涉犯刑法恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪，且有反覆實施之虞，有羈押必要，依法向法院聲請羈押。

檢察長張春暉強調，橋頭地檢署已依高檢署指示成立「防範恐怖攻擊應變小組」，並與轄內警政、調查單位建立橫向聯繫機制，針對恐嚇公眾及恐怖攻擊相關案件，將迅速偵辦、即時處置，全力維護社會秩序與民眾生命安全。

檢方也呼籲民眾保持理性冷靜，切勿在網路上發布仇恨或犯罪言論，以免觸法並造成社會恐慌。

12/22 全台詐欺最新數據

快訊／17:47規模6.1「極淺層地震」　最大震度5弱
快訊／國家警報大響！17:47發生有感地震
醫質疑「健保價太低」害氣喘藥退出台灣　藥廠澄清：全球停產
不只陳素月！　民進黨拍板童子瑋參選2026基隆市長
通過藍白協商　國民黨：竹市、宜蘭、嘉市、新北共推能贏的人
超辣日本留學生狂言「擇偶只愛DDD」！本尊找到了
明愈晚愈冷！低溫探10度　北台灣防較大雨勢

