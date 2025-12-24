彰明電子音樂聖誕晚會邁第8屆　僑光國小變身貓咪世界

▲草屯聖誕點燈溫馨登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮彰明電子主辦的音樂聖誕晚會已邁入第8年，並於19日點燈，今年以「貓咪的世界」為主題，搭配花海步道、「風火輪」煙火，更邀請金曲歌后許景淳等多位實力派歌手接力獻唱，營造溫馨歡聚的聖誕氛圍。

「樂在草屯、愛在彰明」音樂聖誕晚會上週五晚間在草屯鎮僑光國小登場，巨型充氣萌貓花燈和聖誕樹、浪漫的花海步道」將場地周邊妝點得如夢似幻，璀璨煙火升空時更成為驚艷全場的吸睛焦點；許景淳、王海玲、李明德、王瑞瑜也輪番帶來經典金曲，另有清韻合唱團、A+熱舞團精彩演出，現場並規劃多樣特色餐車，讓視覺、聽覺與味覺完美融合。

南投縣長許淑華也到場參加，和鄉親一起看煙火、迎接聖誕佳節，並讚揚彰明電子深耕南投，不僅經營有成，更熱心號召企業、募集資源共同贊助教育公益活動，從彰明盃籃球賽、公益演唱會，到聖誕音樂晚會，已成為草屯冬季最令人期待的傳統活動，除豐富地方文化生活，也帶給鄉親滿滿幸福感，她代表縣府表達感謝之意。

許淑華表示，草屯聖誕煙火嘉年華將於24日、27日及28日登場，不僅有璀璨煙火秀，更邀請安心亞、在地天團草屯囝仔等豪華卡司接力演出，打造草屯最熱鬧的冬季盛宴，歡迎民眾參加。