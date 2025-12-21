　
    • 　
>
地方 地方焦點

太香！李多慧代言世界冠軍級公益麵包　男粉絲連兩次出標1.2萬捧回

▲李多慧熱舞為獲世界冠軍的Feeling18聖誕麵包潘那朵尼(Panettone)代言。（圖／記者高堂堯攝，下同）

▲李多慧熱舞為獲世界冠軍的Feeling18聖誕麵包潘那朵尼(Panettone)代言。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣巧克力品牌Feeling18（18度C巧克力工房） 主廚蔡約群及其團隊，日前於「2025世界盃聖誕麵包大賽」（Panettone World Championship）勇奪總冠軍，20、21日舉辦分享會；「韓國啦啦隊女神」李多慧獲邀出席熱舞代言，並為捐作公益競標的同款世界冠軍麵包「催標」，最後以1萬2000元高價標出。

「Feeling18聖誕市集：Feeling Love, Sharing Love」壓軸活動今天在埔里鎮慈恩街「巧克力工房」登場，一身火紅連身短裙裝、扮作聖誕女郎的李多慧約下午2時現身，吸引大批粉絲將僅兩線道的馬路擠得水洩不通、大排長龍，競相與李多慧互動、合影留念；李多慧隨後轉往分享會舞台，帶來一分鐘性感熱舞，展現平時為職棒賽應援的姣好身段和魅力。

▲獲為世界冠軍的Feeling18聖誕麵包潘那朵尼(Panettone)分享會 ，啦啦隊女神李多慧首邀甜蜜加持。（圖／記者高堂堯攝）

▲獲為世界冠軍的Feeling18聖誕麵包潘那朵尼(Panettone)分享會 ，啦啦隊女神李多慧首邀甜蜜加持。（圖／記者高堂堯攝）

▲獲為世界冠軍的Feeling18聖誕麵包潘那朵尼(Panettone)分享會 ，啦啦隊女神李多慧首邀甜蜜加持。（圖／記者高堂堯攝）

李多慧隨後穿上圍裙，並在蔡約群和Feeling18創辦人茆晉「日爿羊」協助下，為一份費時3天製作、重達3公斤的「世界冠軍」聖誕麵包「潘那朵尼（Panettone）」以奶油糖霜擠花、放上粉紅愛心等形狀的巧克力作點綴；李多慧邊做邊表示，平時就很愛吃甜點，也親手做過蛋糕，「但做這麼大的（點心）是第一次！」

▲▼李多慧男粉絲（左）以1萬2000元標下世界冠軍級的公益麵包。（圖／記者高堂堯攝）

▲▼李多慧男粉絲（左）以1萬2000元標下世界冠軍級的公益麵包。

▲獲為世界冠軍的Feeling18聖誕麵包潘那朵尼(Panettone)分享會 ，啦啦隊女神李多慧首邀甜蜜加持。（圖／記者高堂堯攝）

該只冠軍麵包同時作為現場公益競標的拍賣品，底價2200元，引發現場熱烈喊價，最後由一名李多慧的男粉絲先後出標2次，從6000喊到倍數的1萬2000元，如願捧回李多慧親手製作的潘那朵尼麵包，並與心目中的女神合影，也為在地的良顯堂社福基金會募得善款。

除分享最新出爐的世界冠軍麵包，Feeling18也發表「嵐映新春 萬馬齊奔」馬年限定禮盒，茆晉(日牂)表示，希望以匠心精神讓消費者擁有更美好的味蕾體驗，並開啟嶄新的一年。

12/19 全台詐欺最新數據

Feeling18聖誕麵包潘那朵尼世界冠軍李多慧公益競標良顯堂

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」
北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

