公益 公益 互助 溫馨

東森爸爸「愛的早餐」暖心守護19年　劉和然：是孩子每天的曙光

▲▼ 愛的早餐聖誕點燈,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲「東森愛的早餐 聖誕同歡點亮幸福」感恩活動與聖誕點燈活動，19日在台北車站東森廣場溫馨舉辦，新北市副市長劉和然（右4）特別出席，與東森慈善基金會董事長王令麟（右3）一同點燈。(圖／記者徐文彬攝，以下同)

記者洪菱鞠／台北報導

東森集團19日在台北車站東森廣場舉辦「東森愛的早餐」感恩活動，現場邀請新北瑞濱、高雄建山、花蓮馬遠、台中萬豐、崑山、德芙蘭等多所學校師生與東森愛心會員，與東森慈善基金會董事長王令麟一同參與點亮聖誕樹的溫馨儀式，其中，新北市副市長劉和然也應邀特別出席，見證這份堅持了19年、守護4萬名偏鄉學童的「早餐承諾」。

曾擔任過教育局長的劉和然在現場欣賞孩子們表演，被他們純淨的歌聲感動，他有感而發表示，教育的本質是照顧與關懷，當孩子遇到挫折或家庭面臨困境時，台灣社會的暖流讓他們知道自己「不會是一個人」，特別感謝王令麟總裁19年來如一日的堅持，將對偏鄉的愛轉化為每一天最實質的行動。

▲▼ 愛的早餐聖誕點燈,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼「東森爸爸」王令麟化身聖誕老公公，與受邀參與的偏鄉學校師生們一起同樂，學生們也帶來表演，讓現場觀眾深刻感受到他們活力與自信。

▲▼ 愛的早餐聖誕點燈 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 愛的早餐聖誕點燈 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 愛的早餐聖誕點燈 。（圖／記者徐文彬攝）

▲新北市副市長劉和然（後排左1）頒發「東森傳愛繪畫比賽」獎項，肯定孩子的才藝表現。

「聖誕老公公一年才來一次，還要辛苦地爬煙囪；但王總裁這份愛，是每天早上比鬧鐘還準時，直接送到孩子手中，讓他一天活力滿滿開始學習」，劉和然從教育工作者的角度分享對「愛的早餐」的肯定，他指出，早餐直接影響學習成效，每日提供營養早餐給學童，就像每天早晨的第一道曙光，不僅填飽了肚子，也讓孩子的眼睛亮、心也亮，「孩子一旦眼睛亮、心亮，他們的未來就會看得很清楚，知道自己要往哪裡走，這就是教育扎根的力量。」

劉和然更推算若一個孩子從6歲入學起接受「愛的早餐」照顧，如今已是25歲的大學畢業生，甚至已經踏入社會開始回饋公益，這份傳承的力量令人感佩。他強調，城市的發展固然需要創意，但城市的靈魂在於愛，而企業的永續發展也同樣要有愛。12月份是感恩的季節，他代表新北市受助的孩子們，向王令麟總裁及所有捐贈發票的東森會員致敬，感謝這份跨越區域、跨越經濟限制的守護，讓愛心能在19年間不斷傳遞，讓偏鄉的孩子擁有更美好的未來。

歲末寒冬，台北車站東森廣場今（19日）瀰漫著濃厚節慶氣息。東森集團連續多年舉辦「東森愛的早餐」感恩活動，今年邀請來自新北瑞濱、高雄建山、花蓮馬遠，以及台中崑山、萬豐等5校師生，與長期投入公益的東森會員，近百人齊聚一堂，和東森慈善基金會董事長王令麟、台北市副市長林奕華、新北市副市長劉和然，以及長期受東森支持的網球好手詹詠然、詹皓晴姊妹，一同參與聖誕點燈，共同點亮希望、幸福與陪伴。

