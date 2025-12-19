　
公益 公益 互助 溫馨

燈亮了、心也亮了！愛的早餐19年不間斷　東森爸爸王令麟陪偏鄉孩子溫暖迎聖誕

▲▼ 愛的早餐聖誕點燈,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲「東森愛的早餐 聖誕同歡點亮幸福」感恩活動與聖誕點燈活動，19日在台北車站東森廣場溫馨舉辦，「東森爸爸」王令麟化身聖誕老公公，與受邀參與的偏鄉學校師生們一起點亮希望、幸福與陪伴。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

歲末寒冬，台北車站東森廣場今（19日）瀰漫著濃厚節慶氣息。東森集團連續多年舉辦「東森愛的早餐」感恩活動，今年邀請來自新北瑞濱、高雄建山、花蓮馬遠，以及台中萬豐、崑山、德芙蘭等多校師生，與長期投入公益的東森會員，近百人齊聚一堂，和東森慈善基金會董事長王令麟、台北市副市長林奕華、新北市副市長劉和然，以及長期受東森支持的網球好手詹詠然、詹皓晴姊妹，一同參與聖誕點燈，共同點亮希望、幸福與陪伴。

這場「東森愛的早餐 聖誕同歡點亮幸福」活動，在孩子們充滿朝氣的演出中熱鬧揭開序幕。新北市瑞濱國小阿美族學童率先帶來原住民舞蹈《Pangcah》，節奏明快、舞步俐落，瞬間炒熱現場氣氛；高雄建山國小與花蓮馬遠國小接續演唱布農族古謠《一個人》與《山林的回聲－Bahuan》，多部合音在廣場間層層迴盪，純淨而厚實的歌聲，讓觀眾近距離感受原民文化的生命力與深厚底蘊。

▲▼ 愛的早餐聖誕點燈 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼新北市瑞濱國小的阿美族學童以舞蹈《Pangcah》活力開場，高雄建山國小與花蓮馬遠國小則相繼帶來布農族古謠，讓現場觀眾感受原民文化的厚度。

▲▼ 愛的早餐聖誕點燈 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 愛的早餐聖誕點燈 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 愛的早餐聖誕點燈 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 愛的早餐聖誕點燈,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森慈善基金會董事長王令麟（右3）、新北市副市長劉和然（右4）、台北市副市長林奕華（左4），(左起)新北瑞濱國小校長梁淑媛、高雄建山國小校長曾國義、花蓮馬遠國小校長呂國良，以及長期受東森支持的台灣網球好手詹詠然（右2）、詹皓晴（右1），一同點燈迎聖誕。

東森慈善基金會董事長王令麟致詞時表示，「愛的早餐」計畫推動至今已滿19年，累計照顧超過4萬名偏鄉孩子，目前已有上百位曾受惠的學童順利就讀大學，東森也持續提供獎助學金支持他們完成學業。他強調，這份陪伴不只是每天的一份早餐，更是來自於東森購物會員長期匯聚的愛心力量，「我們會持續把這份愛點亮，照耀更多孩子，也照耀台灣。」

特別蒞臨力挺的台北市副市長林奕華與新北市副市長劉和然，過去皆曾任教育局長，對於愛的早餐計畫深有感觸。劉和然指出，孩子若能每天吃飽上學，眼睛會亮、心也會亮，學習與未來方向都將更加清晰；他形容，聖誕老公公一年只出現一次，王令麟總裁卻像是「每天準時報到的聖誕老人」，愛的早餐19年來天天準時到位，穩定而長期的陪伴孩子，正是教育扎根最重要的力量。

台北市副市長林奕華也表示，早餐不僅是一日營養的起點，更直接影響孩子的專注力與學習表現，感謝東森集團長期關注原鄉與非都會區孩子的教育與照顧，「愛的早餐」19年來的持續投入，已成為無數孩子安心成長的重要後盾。

▲▼ 愛的早餐聖誕點燈 。（圖／記者徐文彬攝）

▲詹詠然、詹皓晴勉勵孩子們在各領域發光發熱後，別忘了回饋社會。

連續多年參與活動的台灣網球好手詹詠然、詹皓晴則分享，自己在成長過程中受到東森長期支持，才能無後顧之憂站上國際舞台追逐夢想，勉勵在場學童，未來無論走向哪個領域，都能勇敢發光，並在有能力時回饋社會，將這份善意延續下去。

多所受助學校的校長也紛紛提到「愛的早餐」帶來的改變。新北瑞濱國小校長梁淑媛表示，愛的早餐不僅讓孩子吃得飽、學得好，更感受到被關心的幸福，感謝東森爸爸的守護，讓他們有自信地走向未來；花蓮馬遠國小校長呂國良回憶，當年因校園中有孩子在升旗時體力不支昏倒的新聞，引起王令麟總裁關注，進而促成這項已延續19年的計畫，愛的早餐一路走來，持續鼓勵孩子勇敢追夢；高雄建山國小校長曾國義也指出，穩定的早餐資源讓孩子能以最佳狀態投入學習，這次北上參與聖誕活動，成為孩子難忘的成長記憶。

受助學校學童親自致贈感謝狀給「東森爸爸」，表達最真摯的謝意。孩子們分享，雖然學校距離台北遙遠，但「愛的早餐」不僅照顧他們的日常營養，也提供旅費與舞台，讓他們有機會走出部落、看見城市，明白眼前的不只是山巒，還有更寬廣的未來。

▲▼ 愛的早餐聖誕點燈,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲長期受到愛的早餐贊助的三所學校：新北瑞濱國小、花蓮馬遠國小、高雄建山國小，校長與學生代表向東森爸爸表達感謝，並親自致贈感謝狀。

▲▼ 愛的早餐聖誕點燈,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲現場同時頒發了「東森傳愛繪畫比賽」各組獎項，肯定孩子的才藝表現。

▲▼ 愛的早餐聖誕點燈,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼「東森爸爸」王令麟化身聖誕老公公親自發送糖果，現場充滿歡笑，倍感溫馨。

▲▼ 愛的早餐聖誕點燈,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

現場同時舉行「東森傳愛繪畫比賽」頒獎典禮，頒發低、中、高年級各組前三名獎項，肯定孩子們以畫筆描繪心中溫暖與希望的成果。活動最後，在王令麟與雙北副市長及所有貴賓共同點亮「魔鏡聖誕樹」後達到高潮，三校師生合唱聖誕歌曲，王令麟也變裝化身聖誕老公公親自發送糖果，與孩子們熱情互動，為寒冬夜晚留下溫馨而難忘的畫面。

東森慈善王令麟公益台北車站東森廣場愛的早餐東森慈善基金會送愛到部落聖誕節公益愛心雲K區活動

