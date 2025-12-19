燈亮了、心也亮了！愛的早餐19年不間斷　東森爸爸王令麟陪偏鄉孩子溫暖迎聖誕

▲「東森愛的早餐 聖誕同歡點亮幸福」感恩活動與聖誕點燈活動，19日在台北車站東森廣場溫馨舉辦，「東森爸爸」王令麟化身聖誕老公公，與受邀參與的偏鄉學校師生們一起點亮希望、幸福與陪伴。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

歲末寒冬，台北車站東森廣場今（19日）瀰漫著濃厚節慶氣息。東森集團連續多年舉辦「東森愛的早餐」感恩活動，今年邀請來自新北瑞濱、高雄建山、花蓮馬遠，以及台中萬豐、崑山、德芙蘭等多校師生，與長期投入公益的東森會員，近百人齊聚一堂，和東森慈善基金會董事長王令麟、台北市副市長林奕華、新北市副市長劉和然，以及長期受東森支持的網球好手詹詠然、詹皓晴姊妹，一同參與聖誕點燈，共同點亮希望、幸福與陪伴。

這場「東森愛的早餐 聖誕同歡點亮幸福」活動，在孩子們充滿朝氣的演出中熱鬧揭開序幕。新北市瑞濱國小阿美族學童率先帶來原住民舞蹈《Pangcah》，節奏明快、舞步俐落，瞬間炒熱現場氣氛；高雄建山國小與花蓮馬遠國小接續演唱布農族古謠《一個人》與《山林的回聲－Bahuan》，多部合音在廣場間層層迴盪，純淨而厚實的歌聲，讓觀眾近距離感受原民文化的生命力與深厚底蘊。

▲▼新北市瑞濱國小的阿美族學童以舞蹈《Pangcah》活力開場，高雄建山國小與花蓮馬遠國小則相繼帶來布農族古謠，讓現場觀眾感受原民文化的厚度。

▲東森慈善基金會董事長王令麟（右3）、新北市副市長劉和然（右4）、台北市副市長林奕華（左4），(左起)新北瑞濱國小校長梁淑媛、高雄建山國小校長曾國義、花蓮馬遠國小校長呂國良，以及長期受東森支持的台灣網球好手詹詠然（右2）、詹皓晴（右1），一同點燈迎聖誕。

東森慈善基金會董事長王令麟致詞時表示，「愛的早餐」計畫推動至今已滿19年，累計照顧超過4萬名偏鄉孩子，目前已有上百位曾受惠的學童順利就讀大學，東森也持續提供獎助學金支持他們完成學業。他強調，這份陪伴不只是每天的一份早餐，更是來自於東森購物會員長期匯聚的愛心力量，「我們會持續把這份愛點亮，照耀更多孩子，也照耀台灣。」

特別蒞臨力挺的台北市副市長林奕華與新北市副市長劉和然，過去皆曾任教育局長，對於愛的早餐計畫深有感觸。劉和然指出，孩子若能每天吃飽上學，眼睛會亮、心也會亮，學習與未來方向都將更加清晰；他形容，聖誕老公公一年只出現一次，王令麟總裁卻像是「每天準時報到的聖誕老人」，愛的早餐19年來天天準時到位，穩定而長期的陪伴孩子，正是教育扎根最重要的力量。

台北市副市長林奕華也表示，早餐不僅是一日營養的起點，更直接影響孩子的專注力與學習表現，感謝東森集團長期關注原鄉與非都會區孩子的教育與照顧，「愛的早餐」19年來的持續投入，已成為無數孩子安心成長的重要後盾。

▲詹詠然、詹皓晴勉勵孩子們在各領域發光發熱後，別忘了回饋社會。

連續多年參與活動的台灣網球好手詹詠然、詹皓晴則分享，自己在成長過程中受到東森長期支持，才能無後顧之憂站上國際舞台追逐夢想，勉勵在場學童，未來無論走向哪個領域，都能勇敢發光，並在有能力時回饋社會，將這份善意延續下去。

多所受助學校的校長也紛紛提到「愛的早餐」帶來的改變。新北瑞濱國小校長梁淑媛表示，愛的早餐不僅讓孩子吃得飽、學得好，更感受到被關心的幸福，感謝東森爸爸的守護，讓他們有自信地走向未來；花蓮馬遠國小校長呂國良回憶，當年因校園中有孩子在升旗時體力不支昏倒的新聞，引起王令麟總裁關注，進而促成這項已延續19年的計畫，愛的早餐一路走來，持續鼓勵孩子勇敢追夢；高雄建山國小校長曾國義也指出，穩定的早餐資源讓孩子能以最佳狀態投入學習，這次北上參與聖誕活動，成為孩子難忘的成長記憶。

受助學校學童親自致贈感謝狀給「東森爸爸」，表達最真摯的謝意。孩子們分享，雖然學校距離台北遙遠，但「愛的早餐」不僅照顧他們的日常營養，也提供旅費與舞台，讓他們有機會走出部落、看見城市，明白眼前的不只是山巒，還有更寬廣的未來。

▲長期受到愛的早餐贊助的三所學校：新北瑞濱國小、花蓮馬遠國小、高雄建山國小，校長與學生代表向東森爸爸表達感謝，並親自致贈感謝狀。

▲現場同時頒發了「東森傳愛繪畫比賽」各組獎項，肯定孩子的才藝表現。

▲▼「東森爸爸」王令麟化身聖誕老公公親自發送糖果，現場充滿歡笑，倍感溫馨。

現場同時舉行「東森傳愛繪畫比賽」頒獎典禮，頒發低、中、高年級各組前三名獎項，肯定孩子們以畫筆描繪心中溫暖與希望的成果。活動最後，在王令麟與雙北副市長及所有貴賓共同點亮「魔鏡聖誕樹」後達到高潮，三校師生合唱聖誕歌曲，王令麟也變裝化身聖誕老公公親自發送糖果，與孩子們熱情互動，為寒冬夜晚留下溫馨而難忘的畫面。