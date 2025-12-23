Feeling18聖誕麵包奪世界冠軍　主廚蔡約群團隊終圓夢

▲Feeling18主廚蔡約群（左起）、李多慧、茆晉「日爿羊」一起展示世界冠軍級的聖誕麵包潘那朵尼(Panettone)。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣巧克力品牌Feeling18（18度C巧克力工房） 主廚蔡約群與總教練陳詩絜、隊員賴怡君及楊世均日前組隊赴義大利米蘭，參加「2025世界盃聖誕麵包大賽」（Panettone World Championship），在「經典原味」與「巧克力口味」兩大項目奪得第一名，成功拿下雙料冠軍，成為國際烘焙界的台灣之光。

Feeling18於上周末的20、21日在埔里鎮慈恩街本店舉行「Feeling18 聖誕市集：Feeling Love, Sharing Love」活動，在聖誕節前夕將奪冠榮耀與民眾分享，並邀請「韓國啦啦隊女神」李多慧出席熱舞代言，也為捐作公益競標的同款世界冠軍麵包「催標」，最後以1萬2000元高價標出。

蔡約群指出，Panettone聖誕麵包源自義大利米蘭的傳統甜點，通常在聖誕佳節與親友分享；Feeling18團隊運用埔里的純淨水源培育天然酵母，融合埔里香草等在地原料，而麵糰須放在攝氏26至27度的環境下，從天然酵母續養、完成發酵，至少得花費48至72小時，再烘焙而成，讓麵包一切開立即散發香甜風味，有著蓬鬆的口感、齒頰留香，也獲得世界盃評審的青睞。

蔡約群表示，其團隊一年內投入超過300小時練習，同時有Feeling18創辦人茆晉「日爿羊」鼎力支持，才能讓他在孩子剛出生，又要忙著當奶爸又要顧著培養酵母的情況下專心備戰，「既然代表台灣，就做到最好」，最後果然不負眾望。

茆晉「日爿羊」說，他在創業期間曾受法國、日本主廚的無私指導，因此自創立Feeling18以來，堅持廣結善緣、培育人才的初衷，扶持對烘焙有熱忱的弱勢族群及協助業者開店，只要有選手獲得國際比賽的參加資格，他都會盡力幫忙，協助台灣烘焙職人走向世界，也吸引吳寶春、王鵬傑、陳耀訓等世界冠軍級的國際名師來交流，討論如何創新技術和協助後輩人才。