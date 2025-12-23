　
Feeling18聖誕麵包奪世界冠軍　主廚蔡約群團隊終圓夢

▲Feeling18主廚蔡約群（左起）、李多慧、茆晉一起展示世界冠軍級的聖誕麵包潘那朵尼(Panettone)。（圖／記者高堂堯攝，下同）

▲Feeling18主廚蔡約群（左起）、李多慧、茆晉「日爿羊」一起展示世界冠軍級的聖誕麵包潘那朵尼(Panettone)。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣巧克力品牌Feeling18（18度C巧克力工房） 主廚蔡約群與總教練陳詩絜、隊員賴怡君及楊世均日前組隊赴義大利米蘭，參加「2025世界盃聖誕麵包大賽」（Panettone World Championship），在「經典原味」與「巧克力口味」兩大項目奪得第一名，成功拿下雙料冠軍，成為國際烘焙界的台灣之光。

Feeling18於上周末的20、21日在埔里鎮慈恩街本店舉行「Feeling18 聖誕市集：Feeling Love, Sharing Love」活動，在聖誕節前夕將奪冠榮耀與民眾分享，並邀請「韓國啦啦隊女神」李多慧出席熱舞代言，也為捐作公益競標的同款世界冠軍麵包「催標」，最後以1萬2000元高價標出。

▲獲為世界冠軍的Feeling18聖誕麵包潘那朵尼(Panettone)分享會 ，啦啦隊女神李多慧首邀甜蜜加持。（圖／記者高堂堯攝）

蔡約群指出，Panettone聖誕麵包源自義大利米蘭的傳統甜點，通常在聖誕佳節與親友分享；Feeling18團隊運用埔里的純淨水源培育天然酵母，融合埔里香草等在地原料，而麵糰須放在攝氏26至27度的環境下，從天然酵母續養、完成發酵，至少得花費48至72小時，再烘焙而成，讓麵包一切開立即散發香甜風味，有著蓬鬆的口感、齒頰留香，也獲得世界盃評審的青睞。

蔡約群表示，其團隊一年內投入超過300小時練習，同時有Feeling18創辦人茆晉「日爿羊」鼎力支持，才能讓他在孩子剛出生，又要忙著當奶爸又要顧著培養酵母的情況下專心備戰，「既然代表台灣，就做到最好」，最後果然不負眾望。

茆晉「日爿羊」說，他在創業期間曾受法國、日本主廚的無私指導，因此自創立Feeling18以來，堅持廣結善緣、培育人才的初衷，扶持對烘焙有熱忱的弱勢族群及協助業者開店，只要有選手獲得國際比賽的參加資格，他都會盡力幫忙，協助台灣烘焙職人走向世界，也吸引吳寶春、王鵬傑、陳耀訓等世界冠軍級的國際名師來交流，討論如何創新技術和協助後輩人才。

快訊／余家昶確定入祀忠烈祠！
國中割頸案「乾哥」判12年　死者父：出獄後我第1個被殺
快訊／張文父母下跪道歉！
南西誠品堆滿花　白衣騎士姊姊心碎卡片：社會病態
余家昶母「不怨張文」　展大愛喊：和他父母沒關係
宵夜吃到「刀片饅頭」！店家不認帳　衛生局出手了

李多慧豹紋運動裝新造型超美！

人氣啦啦隊女星李多慧近日擔任Emporio Armani旗下運動品牌EA7新光三越台中中港店的一日店長，現身詮釋品牌2025年秋冬系列，展現充滿活力的義式運動時尚。

李多慧為Feeling18世界冠軍麵包和公益競標代言

李多慧首場大型主持「中韓文穿插」超狂

籃籃主持網讚翻！要求嚴苛認「還不夠好」

籃籃、李多慧主持耶誕搖滾夜南市強化維安讓市民安心同樂

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

