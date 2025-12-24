家人不接納！大陸妻黯然返鄉　彰化男斬斷25年「跨海婚姻」

▲彰化男25年前娶陸配，因家人排擠而分居兩岸。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名男子娶回陸配後，因不被台灣家人接納，導致關係迅速冷淡，妻子在婚後數年便黯然返回大陸，雙方從此分隔兩地、幾乎斷絕聯繫。期間曾訴請離婚卻因程序問題未果，今年再次向法院提出，法院認定長期分居與導致長期分隔、互不往來，判准離婚，為這場跨海姻緣劃下句點。

依據判決書內容，男子主張，他與陸籍妻子於民國89年在中國結婚。婚後來台共同生活，卻因不被家人接納，導致婚姻生活蒙上陰影。妻子於93年間選擇返回大陸地區，自此兩造分隔兩地，長達十幾年沒有往來與聯繫。

原告坦言，婚姻早已破裂，雖曾於94年間嘗試訴請離婚，卻因不熟悉法律程序而未能成功。如今，再次訴請離婚，為這段有名無實的婚姻關係尋求法律上的解脫。

法院審理，由於兩造自民國92年起便因家庭因素開始分居，除了被告在民國106至108年間曾極短暫來台數日（性質更像是旅遊或處理事務）外，雙方再無共同生活。尤其自民國108年2月被告最後一次短暫來台後，至今未曾再入境。

法院認定此種「因家庭因素導致分居，且長期分隔、互不往來」的狀況，已構成《民法》第1052條第2項所稱「難以維持婚姻之重大事由」。且考量婚姻破裂的軌跡始於家庭環境壓力，而後續長期分居、未積極維繫婚姻的狀態可歸責於被告，故原告依此條文訴請離婚，於法有據，應予准許。