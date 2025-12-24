　
    • 　
>
社會焦點

家人不接納！大陸妻黯然返鄉　彰化男斬斷25年「跨海婚姻」

▲ 結婚,婚禮。（示意圖／翻攝自Pixabay）

▲彰化男25年前娶陸配，因家人排擠而分居兩岸。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名男子娶回陸配後，因不被台灣家人接納，導致關係迅速冷淡，妻子在婚後數年便黯然返回大陸，雙方從此分隔兩地、幾乎斷絕聯繫。期間曾訴請離婚卻因程序問題未果，今年再次向法院提出，法院認定長期分居與導致長期分隔、互不往來，判准離婚，為這場跨海姻緣劃下句點。

依據判決書內容，男子主張，他與陸籍妻子於民國89年在中國結婚。婚後來台共同生活，卻因不被家人接納，導致婚姻生活蒙上陰影。妻子於93年間選擇返回大陸地區，自此兩造分隔兩地，長達十幾年沒有往來與聯繫。

原告坦言，婚姻早已破裂，雖曾於94年間嘗試訴請離婚，卻因不熟悉法律程序而未能成功。如今，再次訴請離婚，為這段有名無實的婚姻關係尋求法律上的解脫。

法院審理，由於兩造自民國92年起便因家庭因素開始分居，除了被告在民國106至108年間曾極短暫來台數日（性質更像是旅遊或處理事務）外，雙方再無共同生活。尤其自民國108年2月被告最後一次短暫來台後，至今未曾再入境。

法院認定此種「因家庭因素導致分居，且長期分隔、互不往來」的狀況，已構成《民法》第1052條第2項所稱「難以維持婚姻之重大事由」。且考量婚姻破裂的軌跡始於家庭環境壓力，而後續長期分居、未積極維繫婚姻的狀態可歸責於被告，故原告依此條文訴請離婚，於法有據，應予准許。

民進黨徵召陳素月參選彰化縣長　邱建富：在急什麼？

民進黨佈局2026年縣市長選舉，今(24日)上午選對會達成共識，建議徵召現任立委陳素月參選彰化縣長。此決議一出，立即引發黨內不同聲音。同樣積極爭取提名的前彰化市長邱建富，隨即公開表示「非常遺憾」，並對決策過程的透明度提出強烈質疑，並公開喊話「到底是在急什麼？」

公部門也中招！公所臉書2度遭盜用　40歲以上課程藏陷阱

把好友當ATM騙6千　彰化男判5月

彰濱外海男性浮屍卡光電板　找到家屬了　　

彰化139縣道又出事！男大生騎車過彎打滑噴飛

