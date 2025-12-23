連18年捐萬斤柳丁　桃市副議長李曉鐘女兒承諾接棒

▲桃園市副議長李曉鐘（右二）持續18年捐萬斤柳丁，女兒李凱倫（右一）立願接棒。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導



桃園市議會副議長李曉鐘結合愛心企業，23日在桃園區皇家薇庭廣場，捐贈萬台斤柳丁給桃園市政府，由副市長王明鉅、社會局長陳寶民代表受贈，並由社會局分送至社福機構及安家食物銀行。李曉鐘表示，捐贈萬台斤柳丁活動，今年是第18年，盼藉由活動拋磚引玉，更多社會善心力量投入關懷行列。



李曉鐘的女兒李凱倫也出席公益捐贈活動並表示，將接棒父親的為民服務志業，投入2026市議員選戰，倘若獲市民朋友支持，成功接棒，將延續父親愛心義舉。

▲桃園市副議長李曉鐘結合愛心企業，持續18年捐萬斤柳丁。（圖／市府提供）

李曉鐘表示，年前他到雲林古坑，看見果農採摘柳丁辛苦，「賣柳丁的收入連工錢都不夠」，因此決定與果農契作，將收購來的柳丁送給桃園弱勢族群，不只幫助果農，也讓桃園鄉親也有甜美柳丁享用，沒想到這一個活動一做就是18年。

發起的這個「萬斤愛心水果關懷捐贈」活動，相信透過熱心企業的溫暖支持，不只弱勢團體能多一些甜美的水果可以享用，同時也照顧到辛苦種植卻獲利微薄的南部果農。今年更將贈送對象擴充至桃園境內的各社區發展協會，以及各鄰里為長者設置的關懷據點，讓長輩們都可品嘗到甜美的柳丁。