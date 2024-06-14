崑大時尚系邱亭瑜接棒家業拚轉型　開發保養品再創「荖葉」新生機

▲崑山科技大學時尚展演事業系應屆畢業生邱亭瑜，有感家鄉彰化永靖種植的農作物「荖葉」日漸沒落，她也決定創業推廣荖葉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學時尚展演事業系應屆畢業生邱亭瑜，有感家鄉彰化永靖種植的農作物「荖葉」日漸沒落，她也決定創業推廣荖葉，不僅考取芳療師執照，更參與2023青少年向學築夢計畫，最後獲得10萬元獎助學金，更獲校方頒發智育獎。

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邱亭瑜畢業後預計再前往台東大學公共與文化事務學系區域發展與社會創新研究所進修，為創業之路奠定扎實根基。

邱亭瑜高中就讀彰化縣永靖高工室內設計系，大學選擇崑大時尚系，就讀後卻發現自己對商品設計更有興趣，曾一度考慮轉系，不過後來她認為時尚系可培養對作品更精準的美感，除了維持系所課業，也善用資源選修別系課程，如視傳系的「文字造形設計」、「電腦影像處理」、「品牌設計」、資傳系的「設計編排與商務規劃」、空設系的「空間攝影」等。她也積極參賽，參與2022APHCA亞洲太平洋聯盟國際邀請賽美業交流競技暨美饌藝術美學賽，榮獲攝影技巧比賽靜態組季軍、服裝造型設計圖靜態組優勝，更接下畢籌會副總召跟美編的職位，運用所學累積專業。

因想拓展職場視野，課餘時間她也兼三份工讀，任職崑大行政單位文書處理人員、百貨業家居品牌櫃位人員，並替健身工作室設計文宣，忙碌的生活也沒讓她怠慢課業，每學期都保持全班前三名，自律的勤學態度令人欽佩。

大學生活多采多姿，但在邱亭瑜心理卻有個念頭悄悄萌芽，來自彰化永靖的她，祖父母以種植「荖葉」維生，該種植物常使用在製作檳榔上，後因政府推廣民眾減少嚼食檳榔，讓家鄉荖葉種植開始式微，邱亭瑜的祖父也因祖母離世後選擇退休，將荖葉園出租，看著曾經支撐家計的事業逐漸沒落，讓她下定決心協助家裡產業轉型，並改變大眾對於荖葉只能製作檳榔的刻板印象。

為了學習植物萃取技術，邱亭瑜自費數萬元參與研習並考取NAHA美國國家整體芳療師協會初階芳療執照，更尋找2位夥伴組成團隊，報名2023年青少年向學築夢計畫，以「翻轉荖葉實驗-苒葉」為主題創立品牌，並推出以荖葉為主要成分的保養品，該計畫案也於2023年12月通過審核，並獲得10萬元的獎助學金。在準備創業的過程，她結識了臺東大學公共與文化事務學系的張育銓教授，張教授同樣對荖葉有深入研究，為了廣泛地認識荖葉生態圈並學習更多創業技能，邱亭瑜也報考該校公共與文化事務學系區域發展與社會創新研究所，持續進修為創業累積扎實技能。

邱亭瑜透過有效時間規劃，使四年學生時光充實又忙碌，在去年接連面臨申請築夢計畫、準備研究所資料、考取芳療師執照與籌備畢製專題等任務，讓她一度感到力不從心，但一路走來身邊有家人、多位師長與朋友支持她，讓她更帶著突破自己極限的決心完成每項任務，她也鼓勵學弟妹有想法就要行動，且不要輕言放棄，才能達成自己想要的目標。