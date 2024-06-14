　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

崑大時尚系邱亭瑜接棒家業拚轉型　開發保養品再創「荖葉」新生機

▲崑山科技大學時尚展演事業系應屆畢業生邱亭瑜，有感家鄉彰化永靖種植的農作物「荖葉」日漸沒落，她也決定創業推廣荖葉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲崑山科技大學時尚展演事業系應屆畢業生邱亭瑜，有感家鄉彰化永靖種植的農作物「荖葉」日漸沒落，她也決定創業推廣荖葉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學時尚展演事業系應屆畢業生邱亭瑜，有感家鄉彰化永靖種植的農作物「荖葉」日漸沒落，她也決定創業推廣荖葉，不僅考取芳療師執照，更參與2023青少年向學築夢計畫，最後獲得10萬元獎助學金，更獲校方頒發智育獎。

▲崑山科技大學時尚展演事業系應屆畢業生邱亭瑜，有感家鄉彰化永靖種植的農作物「荖葉」日漸沒落，她也決定創業推廣荖葉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

邱亭瑜畢業後預計再前往台東大學公共與文化事務學系區域發展與社會創新研究所進修，為創業之路奠定扎實根基。

邱亭瑜高中就讀彰化縣永靖高工室內設計系，大學選擇崑大時尚系，就讀後卻發現自己對商品設計更有興趣，曾一度考慮轉系，不過後來她認為時尚系可培養對作品更精準的美感，除了維持系所課業，也善用資源選修別系課程，如視傳系的「文字造形設計」、「電腦影像處理」、「品牌設計」、資傳系的「設計編排與商務規劃」、空設系的「空間攝影」等。她也積極參賽，參與2022APHCA亞洲太平洋聯盟國際邀請賽美業交流競技暨美饌藝術美學賽，榮獲攝影技巧比賽靜態組季軍、服裝造型設計圖靜態組優勝，更接下畢籌會副總召跟美編的職位，運用所學累積專業。

▲崑山科技大學時尚展演事業系應屆畢業生邱亭瑜，有感家鄉彰化永靖種植的農作物「荖葉」日漸沒落，她也決定創業推廣荖葉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

因想拓展職場視野，課餘時間她也兼三份工讀，任職崑大行政單位文書處理人員、百貨業家居品牌櫃位人員，並替健身工作室設計文宣，忙碌的生活也沒讓她怠慢課業，每學期都保持全班前三名，自律的勤學態度令人欽佩。

大學生活多采多姿，但在邱亭瑜心理卻有個念頭悄悄萌芽，來自彰化永靖的她，祖父母以種植「荖葉」維生，該種植物常使用在製作檳榔上，後因政府推廣民眾減少嚼食檳榔，讓家鄉荖葉種植開始式微，邱亭瑜的祖父也因祖母離世後選擇退休，將荖葉園出租，看著曾經支撐家計的事業逐漸沒落，讓她下定決心協助家裡產業轉型，並改變大眾對於荖葉只能製作檳榔的刻板印象。

▲崑山科技大學時尚展演事業系應屆畢業生邱亭瑜，有感家鄉彰化永靖種植的農作物「荖葉」日漸沒落，她也決定創業推廣荖葉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為了學習植物萃取技術，邱亭瑜自費數萬元參與研習並考取NAHA美國國家整體芳療師協會初階芳療執照，更尋找2位夥伴組成團隊，報名2023年青少年向學築夢計畫，以「翻轉荖葉實驗-苒葉」為主題創立品牌，並推出以荖葉為主要成分的保養品，該計畫案也於2023年12月通過審核，並獲得10萬元的獎助學金。在準備創業的過程，她結識了臺東大學公共與文化事務學系的張育銓教授，張教授同樣對荖葉有深入研究，為了廣泛地認識荖葉生態圈並學習更多創業技能，邱亭瑜也報考該校公共與文化事務學系區域發展與社會創新研究所，持續進修為創業累積扎實技能。

▲崑山科技大學時尚展演事業系應屆畢業生邱亭瑜，有感家鄉彰化永靖種植的農作物「荖葉」日漸沒落，她也決定創業推廣荖葉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

邱亭瑜透過有效時間規劃，使四年學生時光充實又忙碌，在去年接連面臨申請築夢計畫、準備研究所資料、考取芳療師執照與籌備畢製專題等任務，讓她一度感到力不從心，但一路走來身邊有家人、多位師長與朋友支持她，讓她更帶著突破自己極限的決心完成每項任務，她也鼓勵學弟妹有想法就要行動，且不要輕言放棄，才能達成自己想要的目標。

ET快訊
羅志祥西班牙飛回台北　趕到靈堂弔唁
快訊／東京觀光巴士砍人！　外籍男身中數刀
余祥銓大腸「驗出3顆腺瘤」恐變癌症！　有點SHOCK
快訊／下班注意！國1「3車+拖吊車」追撞　回堵5km
吃屎哥「舌吻正妹」49秒片流出！　忘情親出口水聲
快訊／親綠名嘴輸了！　判賠10萬元
1人獨得3.52億！　彩券行：財神真的有保佑
「賴冠霖退圈」空降熱搜！大頭貼全黑　2天前被拍當街擁抱

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12星座「射手拓展舒適圈」！一週運勢一次看　　雙魚有偏財

女友逼天天見面！他花錢搭高鐵「還要請吃飯」崩潰：6萬薪水都沒了

文字訊息「附上1表情」他看不懂意思！網答案不一：不是驚訝嗎

中壢金沙彩券行連中百萬獎！昨再開3.52億頭彩　業者：有拜有保佑

桃機航站北路二階段改道　7月中開通

「文化部拿出點骨氣吧！」金曲獎邀王力宏演出　周玉蔻開噴了

崑大時尚系邱亭瑜接棒家業拚轉型　開發保養品再創「荖葉」新生機

防水施工沒防護！桃機二航廈「漏更大」　廠商挨罰10萬元

林青霞清大演講！畢業生不認識她　爸媽超興奮「明天為女神衝了」

有些手搖飲店不賣了！飲料控見「1狀況」超有感：真的太多

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

老師反串「學生請假的理由」　中和高中畢業生嗨翻：好會演

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

館長曝飛車男面試沒過原因　為何想當教練「雞腿飯好吃」

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

謝京穎婚禮「剪25公分長髮」　張書偉反應被吐槽：直男無誤XD

日YTR挑戰抱妹子深蹲　先自信下秒險慘摔XD

孫安佐喊話「想跟孫鵬打拳賽」　揭爆氣原因：沒經過我同意

12星座「射手拓展舒適圈」！一週運勢一次看　　雙魚有偏財

女友逼天天見面！他花錢搭高鐵「還要請吃飯」崩潰：6萬薪水都沒了

文字訊息「附上1表情」他看不懂意思！網答案不一：不是驚訝嗎

中壢金沙彩券行連中百萬獎！昨再開3.52億頭彩　業者：有拜有保佑

桃機航站北路二階段改道　7月中開通

「文化部拿出點骨氣吧！」金曲獎邀王力宏演出　周玉蔻開噴了

崑大時尚系邱亭瑜接棒家業拚轉型　開發保養品再創「荖葉」新生機

防水施工沒防護！桃機二航廈「漏更大」　廠商挨罰10萬元

林青霞清大演講！畢業生不認識她　爸媽超興奮「明天為女神衝了」

有些手搖飲店不賣了！飲料控見「1狀況」超有感：真的太多

以媒：黎巴嫩向以色列北部發射數枚反坦克飛彈

吃炸雞「邊用濕紙巾擦嘴」！　金鍾國狂唸崔振赫：吃完去洗手就好

「舞棍」陳真笑應援舞太簡單　賣關子拿MVP有「壓箱寶」

結縭10年丈夫罹癌！妻傷心過度「心碎而死」　他3天後也走了

兄弟吞3連敗有收穫　平野教頭看出不一樣

12星座「射手拓展舒適圈」！一週運勢一次看　　雙魚有偏財

哈爾濱暴雨「公車變船」！積水如海浪猛打車窗　乘客：如乘風破浪

另一半太愛翻身...害他睡不好「換獨立筒有用嗎？」　網提2解方

告五人超夯！入圍金曲4大獎還不夠　14個月跑全球開40場演唱會

SinyiCare十大守護　信義房屋服務保障業界最優

國2翻車釀2傷！傷者躺內車道…平口高衩辣妹急揮手示警

生活熱門新聞

OL「不穿奶罩」北捷亂晃！　51秒影片曝光身分

全球最好用護照排名出爐！台灣第69名

正妹「小時候像孫協志」釣出本尊！　結局神展開

快訊／對流移入「8縣市大雨特報」　下到入夜

快訊／大雷雨轟5縣市　警戒區出爐

每3個月去1次日本　他被海關攔下「問1題」愣住

「嵌」入怎麼念？　一票搖頭

快訊／4縣市大雨特報！　最新警戒區域曝

高衩辣妹「國道揮手」示警車禍！　本尊曝光發聲了

加油站員工揭「都市傳說」：地震後別加油

為何出社會後不太更新IG？　過來人曝原因

人妻送禮全被婆婆丟掉！　老公反應讓她被恭喜

面試遭打槍「妳長很醜」！妹子崩潰掀眾怒

3縣市大雨特報　大台北「西南風沉降」體感熱爆43℃

更多熱門

相關新聞

崑大電子系林冠廷大學雙主修錄取6系國立研究所

崑大電子系林冠廷大學雙主修錄取6系國立研究所

崑山科技大學電子工程系應屆畢業生林冠廷，本身有亞斯伯格症，但他勤奮學習新知，大學不但雙主修電子系與資工系，並選修多門外系課程，證照與競賽上也收穫滿盈，優異學經歷更讓他同時錄取國立雲林科大、高雄科大、虎尾科大等3校共6系研究所，畢典更獲頒學生專業榮譽獎與群育獎，展現跨域精學習彩成果！

崑大電遊學程蘇哲慶再獲全國大專優秀青年

崑大電遊學程蘇哲慶再獲全國大專優秀青年

崑大視訊系何舒閔活用技職專業實踐電影夢

崑大視訊系何舒閔活用技職專業實踐電影夢

綠委為傳統食材請命　食藥署今年修正指引

綠委為傳統食材請命　食藥署今年修正指引

崑大視傳系推AI虛擬總統候選人獲設計雙金獎

崑大視傳系推AI虛擬總統候選人獲設計雙金獎

關鍵字：

崑大邱亭瑜接棒荖葉

讀者迴響

熱門新聞

OL「不穿奶罩」北捷亂晃！　51秒影片曝光身分

百萬YTR車禍身亡！享年40歲

林森北銷魂養身館　淫老闆賺到要備點鈔機

Sandra認「其實已結婚2年」！

台中國小女救女大生！推倒打人婦：早就想打她了

全球最好用護照排名出爐！台灣第69名

台女澳洲縱火燒車被通緝！秒被認出：瘋狂三部曲

保時捷車主身分曝！連鎖洗鞋老闆身亡

土城大火3死！今遺體相驗　家屬：根本就沒有電池

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

即／國1北345K嚴重車禍！4車碰撞1人當場死亡

閉店後衝台中買材料…洗鞋達人拚事業慘死國道！母崩潰

台中女警被影射下海　28歲「D罩杯洪水泛濫」

YTR眾量級家寧被問「同框Andy」回應了！　6字鬆口感情現況

高衩辣妹國道狂揮手示警　本尊發文回應了

更多

最夯影音

更多

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

老師反串「學生請假的理由」　中和高中畢業生嗨翻：好會演

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

館長曝飛車男面試沒過原因　為何想當教練「雞腿飯好吃」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面