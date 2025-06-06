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接棒台灣觀光100亮點！流星花蓮搶先看　串聯4大觀光重點場域

▲今年活動最大特色為「星光音樂會」安排南北雙場次。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

今年活動最大特色為「星光音樂會」安排南北雙場次。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年暑假，花蓮不只有山海與自然，還有來自B612星球的驚喜造訪！花蓮縣政府將於8月接棒成為交通部觀光署「台灣觀光100亮點」主打縣市，推出《流星花蓮暑期系列活動》，不僅串聯全縣四大觀光重點場域，更攜手全球經典IP《小王子》，打造跨越天文、藝術、音樂與自然的奇幻夏日盛典！

縣長徐榛蔚表示，花蓮擁有純淨星空與壯麗山海，是台灣天文旅遊的最佳舞台。今年《流星花蓮》系列活動融合國際IP、永續旅遊、在地文化等元素，將天文教育與觀光亮點深度整合，讓更多人看見花蓮的美，也歡迎全國民眾攜家帶眷來趟星空冒險之旅，一同感受花蓮最動人的夜空與文化魅力。

本次系列活動最大特色為「星光音樂會」南北雙場次安排。8月2日於富里農會稻草藝術節旁草坪舉辦的南區場，結合稻田風光、市集、親子手作與夜間音樂演出，打造獨具農村風格的天文嘉年華；8月23日則於七星潭賞星廣場旁海灘登場，以海天一線為舞台背景，配合藝術裝置、天文導覽與情人節主題，呈現最浪漫的星空音樂饗宴。

▲今年活動最大特色為「星光音樂會」安排南北雙場次。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

特別推出「流星花蓮深度一日遊」，規劃四條觀光亮點主題遊程，串聯北、中、南區特色場域。

在縣長徐榛蔚的支持下，縣府特別與經典IP《小王子》跨界合作，推出「小王子的尋星任務」，從7月12日至8月31日止，由「小王子」化身「導星使者」，於鯉魚潭環潭步道設置5大任務打卡點，邀請遊客一同完成「尋星任務」！只要透過LINE@完成指定挑戰，還能兌換聯名好禮，更有加碼抽獎等你來收集。七星潭也不遑多讓，小王子IP裝置藝術將首次亮相，成為網美必拍熱點，白天觀海，晚上賞星，還能參加週末限定星空導覽體驗，感受「用心才能看見」的銀河魔法。

此外，縣府也積極發展永續旅遊，特別推出「流星花蓮深度一日遊」，於7至8月規劃四條觀光亮點主題遊程，串聯北、中、南區特色場域，從將軍府歷史建築、七星潭星光導覽、鯉魚潭戶外探索至富里農村藝術，邀請旅客體驗以自然、文化、天文為主軸的永續旅遊四條體驗遊程。

花蓮縣政府表示，2025年「流星花蓮」不只是一系列暑期活動，更是結合星空教育、藝文活動、觀光亮點與國際IP合作，將夜間觀光、親子共遊與永續旅遊概念全面落實，今年花蓮要讓大家不只看見，還能留下、體驗、分享。花蓮正持續向世界展現它的星光魅力，也邀請大家今夏一起走進花蓮，留下最美的銀河回憶。

更多活動資訊請至「流星花蓮」FB（https://www.facebook.com/profile.php?id=61562279798489） 或「流星花蓮」官網（https://www.meteor-hualien.tw/） 查詢。
 

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