豐年祭輪番上陣！徐榛蔚一天趕6場同樂　期盼青年回鄉接棒

▲花蓮各部落豐年祭輪番上陣，縣長徐榛蔚趕場與族人同樂。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣各部落豐年祭登場，縣長徐榛蔚16日下午至晚上，前往光榮部落、簿簿部落、馬太鞍部落、太巴塱部落、阿多瀾部落、拉加善部落歡慶豐年祭，親自為部落族人送上祝福，期盼部落珍貴文化能代代相傳。

徐榛蔚表示，感謝族人凝聚部落的力量，讓文化不斷的傳承，也感謝族人邀請朋友來認識部落，讓文化發展。她說，花蓮的建設、觀光推動、原住民文化都強化了花蓮的深度，除了保護原有的文化本質，更期盼年青人回鄉接棒，將文化發揚光大。

徐榛蔚展現親民風格和親切笑容，逐一和部落鄉親握手寒暄，並用流利的族語向族人打招呼，與族人手拉著手，伴隨傳統歌謠，有默契地踏出每一個步伐，透過眼神交流，感受彼此對傳統文化的堅持與信念。縣議員林正福、縣議員林源富、吉安鄉長游淑貞也到場為族人送上祝福。

徐榛蔚出席簿簿部落豐年祭時提到，歡迎所有的族人回家參與這個重要時刻，簿簿部落聚會所去年完工啟用，簿簿部落聚會所的所在地，吉安菸葉廠舊址是花蓮重要的歷史建物，承載了花蓮文化記憶，現在活化再利用為「花蓮縣運動休閒園區」，無論是場館或是影視產業基地，或是全民運、全中運、世界少年運動會及國際龍舟俱樂部籌備處，另外也規畫興建農業處販售花蓮農特產品及手工藝品，在園區修復完工啟用之後，將乘載歷史回憶之土地注入活潑、健康之氣息，縣府期待攜手吉安鄉公所偕同部落族人，以新的活力，持續推動各項文化傳承永續工作。

徐榛蔚上任以來，致力打造一部落一聚會所、一文健站，為部落留下更溫暖、有凝聚力且擁有核心價值的場域。徐縣長今日與族人齊聚一堂，送上祝福，祈願部落傳統文化代代相傳，也歡迎全國鄉親走進部落、認識部落、尊重部落、進而愛上部落。

