地方 地方焦點

母願未竟子女接棒　白河林蕭秀碧老夫人捐贈救護車正式上線

▲白河林蕭秀碧老夫人子女代為完成母親生前宏願，捐贈全新救護車並正式交付消防局投入救護任務。（記者林東良翻攝，下同）

▲白河林蕭秀碧老夫人子女代為完成母親生前宏願，捐贈全新救護車並正式交付消防局投入救護任務。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一份跨越生死的心願，在子女手中完成，台南市白河區林蕭秀碧老夫人生前立下宏願，希望捐贈救護車守護更多生命，卻於今年5月辭世，未能親眼完成心願，老夫人子女決定接續母親未竟之志，補足所需經費，以母親名義捐贈一輛全新救護車予台南市政府消防局，讓這份善念持續在城市中奔跑。

▲白河林蕭秀碧老夫人子女代為完成母親生前宏願，捐贈全新救護車並正式交付消防局投入救護任務。（記者林東良翻攝，下同）

這輛承載老夫人一生心願與子女滿滿孝心的救護車，歷經半年設計與製造後正式完成，21日在白河消防分隊舉行交車儀式。捐贈方家屬、白河區長董麗華、市議員王宣貿、外角里里長盛偉崇，以及消防局第一救災救護大隊大隊長邱國禎等人到場見證，在簡單而莊重的儀式中，宣告救護車正式投入第一線救護任務。

市長黃偉哲表示，林蕭秀碧老夫人生前心繫公共安全，子女接續完成長輩宏願，不僅展現深厚孝心，也體現無私大愛，令人動容。這輛救護車加入消防局陣容後，將有效提升白河地區緊急救護量能，守護更多市民生命與健康。

▲白河林蕭秀碧老夫人子女代為完成母親生前宏願，捐贈全新救護車並正式交付消防局投入救護任務。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林指出，該輛新型救護車配置骨內血管穿刺系統、末端二氧化碳監測儀等先進救護設備，可大幅提升消防人員執行緊急救護時的效率與成功率。消防局將妥善運用這份善心資源，把老夫人的慈愛化為實際救人力量，讓這份大愛在社會中持續發光發熱。

