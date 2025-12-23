　
地方 地方焦點

親子走進七股沙洲淨灘　讀經班以經典精神守護海洋

▲讀經班學生與家長前往七股網仔寮汕沙洲淨灘，以實際行動守護海洋環境。（記者林東良翻攝，下同）

▲讀經班學生與家長前往七股網仔寮汕沙洲淨灘，以實際行動守護海洋環境。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為將經典教育落實於生活實踐，台南市台灣春輝全人關懷協會攜手財團法人台北市全球讀經教育基金會，日前帶領讀經班學生及家長前往台南七股外海網仔寮汕沙洲，舉辦「親子淨灘暨經典教育生命課程」，透過親身行動實踐「敬天愛物」與海洋守護精神。



主辦單位指出，此次參與對象涵蓋幼稚園至高中學生，連同家長共計120餘人投入淨灘行動，當天共清理出20多大袋海洋廢棄物，內容包括塑膠瓶、漁網及各類包裝袋等，為沙洲環境帶來明顯改善。



活動過程中，師長引導孩子們觀察潮間帶生態，包括螃蟹、貝殼與植物分布，並說明海漂垃圾對生物棲息環境造成的影響。孩子們在撿拾垃圾的同時，也逐漸理解人類生活習慣與環境破壞之間的關聯，並透過《大學》「格物致知」的概念，從具體事物中反思自身行為。



不少家長全程陪伴孩子彎腰清理沙灘，以行動展現「身教重於言教」的教育精神。在親子共同合作下，沙洲逐步恢復潔淨，也讓孩子在實作中培養責任感與團隊意識，強化家庭凝聚力與社群連結。



台灣春輝全人關懷協會常務理事蔡掙雄表示，淨灘不只是環保行動，更是一堂走出書本的經典生命教育課程，「孩子拾起每一片垃圾，都是在學習尊重生命、珍惜萬物，也讓經典智慧真正落實在生活中。」



全球讀經教育基金會執行長趙泰銘則指出，希望透過親身參與，讓孩子在心中種下尊重自然、守護環境的種子，未來能在日常生活中自覺實踐，讓經典精神成為面對世界的行動力量。



