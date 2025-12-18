漁光島 Ocean 文化祭27、28登場　藝文、市集、淨灘共譜海島旅程

▲漁光島 Ocean 文化祭12月27、28日登場，今於市議會舉辦記者會揭開序幕。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「漁光島 Ocean 文化祭」將於12月27日、28日於安平漁光島登場，18日上午在台南市議會簡報室舉辦活動記者會，提前揭開序幕，今年文化祭以「文化傳承與環境永續的藝海之旅」為主題，結合市集、表演、展覽及環保行動等多元內容，邀請民眾走進漁光島，感受海洋風光與文化藝術交織的島嶼魅力。

記者會由市議員陳怡珍主持，立法委員陳亭妃執行長蔡旺銓、市議員周麗津、林冠維、曾之婕代表，以及市府觀旅局、環保局、安平區公所、地方里長、社團與藝文界代表等出席，展現各界對海洋文化及永續議題的重視。

陳怡珍表示，透過海洋藝文活動扎根，能深化社會大眾對海洋文化的理解與參與，並藉由多元藝術形式培育在地創作人才，鼓勵創作者投入海洋主題創作，在傳承中創新，激盪更多文化能量，期盼市民攜家帶眷一同參與。

蔡旺銓指出，漁光島文化祭不僅提升海洋文化的社會能見度，也讓相關藝文創作被更多人看見，吸引台南市民及外地遊客走進漁光島，體驗自然與藝術共融的獨特風景。

文化祭主辦單位理事長施哲弘表示，活動內容相當豐富，12月27日開幕式將由大橋國小儀隊及慈幼工商旗儀隊揭開序幕，並邀請知名舞者「羽鳳翱翔藜－吳覲藜」帶來舞蹈演出。現場除規劃超過50攤的公益園遊會，也設置「環保藝術展」，以廢棄物再製為創作素材，傳遞環境保護理念，並同步舉辦大型淨灘活動，號召民眾以實際行動守護海洋。

此外，12月27日晚間「搖滾夜」將熱力登場，包括「×壯世代秀場」走秀演出，以及《聲林之王》歌手黃韋綸、郭韋廷、黃譽韶，網紅 MiDo 米朵、DJ POLO、DJ HUNTCO 與傾心女聲林孟霏等輪番演出，帶來多元音樂與表演饗宴。

活動最後，施哲弘與與會貴賓合影，並邀請市民踴躍參與「漁光島 Ocean 文化祭」，一同走進漁光島，在文化、藝術與環境永續交織中，體驗專屬台南的海島盛會。