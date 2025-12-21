　
    • 　
>
地方 地方焦點

台東親子職業試探博覽會登場　多元體驗助學子探索職涯

▲台東職業試探博覽會吸引逾2,000人參與 。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東職業試探博覽會吸引逾2,000人參與 。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

由台積電慈善基金會、公東高工及台東縣政府共同辦理的「2025年台東區親子職業試探博覽會」，於20日在公東高工盛大舉行。活動結合親子職業試探、聖誕嘉年華愛心園遊會及舞台展演等多元內容，吸引約2,000名民眾踴躍參與，充分展現技職教育的實作成果與產學合作能量。

縣長饒慶鈴表示，感謝公東高工提供優質場域與平台，以及台積電慈善基金會媒合多家企業共同參與，為孩子打造探索未來的機會。透過親子共同參與職業試探活動，不僅協助學生及早認識自身興趣與能力，也有助於家長更深入了解技職教育的發展潛力。縣府未來將持續整合企業資源與學校專業，深化產學合作，為孩子營造更多元、務實的學習環境與職涯發展舞台。

教育處指出，本次博覽會由公東高工統籌規劃，以「親子職業試探」為核心主軸，邀集多所技術型高中與專校，結合企業及公益單位共同參與。現場並設置由104人力銀行提供的職業性向測評攤位，透過專業測評工具，協助學生探索個人興趣與潛能，讓親子對未來升學與職涯發展建立更明確方向。

職業試探攤位內容豐富多元，公東高工家具木工科、電機科、機械科、室內空間設計科、時尚及美髮科、餐飲科等全員動員，規劃精密加工、3D列印、電路與自動化操作、設計創作、美妝造型及餐飲實作等體驗活動，讓學生實際感受技職教育「做中學、學中做」的特色。

此外，活動也邀請台東專校農業類科、台東高商商業類科、成功商水水產養殖類科及關山工商冷凍空調科共同設攤，呈現農業、商業、冷凍空調及水產養殖等在地產業特色，並結合弘瀚科技、瑩迪生質能協會、劉捲毛文具公司及薇微髮型等企業參與展示，讓學生近距離認識產業現況與發展趨勢。

活動同步舉辦「聖誕嘉年華愛心園遊會」，集結校內班級、校外攤商與公益團體共同參與，內容涵蓋美食、遊戲及公益推廣，部分收益依規定捐入仁愛基金，讓學生在參與活動的同時，實踐關懷社會與回饋社區的精神。

舞台表演區則邀集校際團體輪番演出，包含音樂、舞蹈、原住民文化展演及多元特色表演，展現學生豐富才藝。另由台積電提供20台平板電腦作為抽獎獎品，透過線上直播方式公開抽出，鼓勵學生踴躍參與職業試探，提升活動互動與參與度。

12/19 全台詐欺最新數據

