地方 地方焦點

台南做工行善團完成第319案　七股、鹽水3戶修繕到位落實「希望家園」

記者林東良／台南報導

台南市勞工局攜手做工行善團持續為弱勢與職災家庭打造安全居所，在市府推動的「希望家園」理念下，以實際行動撐起需要幫助的家庭，14日做工行善團完成位於七股區的第319戶修繕案，並同步啟動鹽水區兩戶修繕工程，一天內三戶案家陸續獲得協助，重建安全、安心的生活空間。

七股區朱姓案主因職災仍在復原中，住家又遭風災破壞，生活壓力倍增。經勞工局職災專業服務人員訪視後轉介做工行善團評估，志工團隊於11月啟動修繕作業，泥水、電氣、木工、鋁製品等工會志工接力投入，完成老舊結構拆除、地坪整平、電線更新及室內整修，並加裝鋁窗與紗門。另因化糞池滿溢，電氣工會也主動協助聯繫抽化糞車處理，提升居住安全與衛生品質。今日由油漆工會完成屋內外粉刷，正式為修繕工程畫下句點。

鹽水區方面，陳姓案主住家因丹娜絲風災嚴重受損，龐大修繕費用難以負擔。做工行善團接獲通報後即刻進場，完成斷電、拆除、管線配置及地坪整平等前置作業，今日由泥水工會志工鋪設地磚，後續將由電氣、木工與油漆工會接力完成修繕，協助案主儘速重返安全家園。

同樣位於鹽水區的魏姓屋主現年74歲，為中低收入戶且獨居，住家亦受風災重創。行善團接案後已完成屋頂新建鐵皮、牆面補強與管線配置，今日由木工志工施作天花板輕鋼架與室內裝潢，並同步調整電氣配置，預計下週由油漆工會完成最後粉刷，為長者打造安全、舒適的生活空間。趙昆原議員服務團隊也到場關懷志工。

市長黃偉哲表示，台南是一座重視人情味的城市，做工行善團長期用專業與雙手，讓「希望家園」不只是口號，而是真正落實在每一戶需要幫助的家庭中，市府也會持續成為最堅實的後盾。

勞工局長王鑫基指出，除了今日完成與啟動的修繕案件，昨日電氣工會也前往安平、永康協助弱勢案家改善浴廁與電線設施。他特別感謝多組家庭志工長期投入，不求回報地付出，讓城市的溫暖持續流動。未來勞工局也將持續整合工會與民間力量，在市民最需要的時刻，給予最實際的支持。

更多新聞
477 2 5396 損失金額(元)

台南北區公所化身聖誕老公公　黃偉哲感謝各界齊力送暖弱勢學童

聖誕樂聲響徹台中！江肇國邀樂團公益開唱　「大咖」驚喜現身

人民是頭家！陳亭妃發表《與市民的約定書》　拋「1到7」藍圖擘劃台南未來

台灣隱形冠軍發光　智慧醫材攻佔歐美高階市場

串聯6處百大文化基地　南投濁水沃土文化軸線計畫啟動

基隆七堵兒童室內樂園大升級！融合鐵道文化設施　拚明年1月啟用

幼童軍冬令營跨縣市展開　黃偉哲：在體驗中學習、在自然中成長

2025台南牛仔沖沖滾熱鬧登場　黃偉哲邀民眾幸福吃牛、喝鮮乳

玉山Youth Camp拉庫拉庫蕨之旅明年1、2月登場　開放報名至12/18

