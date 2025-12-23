張文父是退休竹科工程師！母寵兒3年匯82萬...連停車費都幫繳

▲張文恐攻過後，北市警局追查其金流，發現幕後最大資助者是母親。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

桃園一名27歲張文在台北火車站、南西誠品犯下丟擲煙霧彈、殺害3人事件，警方目前追查幕後金流，發現最大資助者竟是張文的母親，張母在2023年有匯款45萬元給兒子，另外在2024年至2025年10月止，至少匯款給兒子張文37萬，張文家世背景顯赫，父親是竹科工程師退休，母親則是任職於傳統產業擔任會計，哥哥也在高雄擔任工程師，父母退休後則是做股票、外匯投資。

警方調查，27歲的張文，原本在台中擔任保全，每個月3.9萬，但只當一年就離職，因妨害兵役案件遭到桃園地檢署發布通緝，1月時北上北市中正區公園路20巷承租分租套房，但沒想到在19日犯下隨機殺人案，導致3死11傷，張文本人最後也從南西誠品頂樓墜落身亡。

警方追查張文金流，發現幕後資助的人竟然是張文的母親，儘管張母表示無法與兒子取得聯繫，但是仍在收到兒子未繳納停車費及驗車費通知時，就會主動匯款給兒子，以每季為3、4萬元不等接濟兒子。

除此之外，張文母親在2023年在兒子於台中擔任保全之際，也主動匯款45萬元至帳戶裡，另外也在2024年1月至2025年10月，共匯給兒子生活費27萬元，還在2024年12月至2025年1月間，連續4天陸續匯款10萬元，共計3年間，張母共計匯款給82萬元給兒子。

警方還查出，張文名下共計有4個帳戶，其中包括台銀、中信、元大以及郵局，台銀裡面餘額約7千元，元大、中信餘額為個位數，另外，郵局存款僅剩下39元，警方也查出張文將所有的錢花在繳納房租以及購買武器部分，陸續也將持續追查是否有其他金流來源。