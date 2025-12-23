防恐嚇、防模仿！檢方成立應變小組　金門跨單位全面升級警戒

▲ 金門地檢署防範恐怖攻擊應變小組召開首次會議 。(圖／金門地檢署提供)

記者鄭逢時／金門報導

北捷恐攻釀4死，為防範恐嚇事件與可能引發的模仿效應，並維護社會秩序與公共安全，金門地檢署依臺灣高等檢察署檢察長張斗輝指示，於22日正式成立「防範恐怖攻擊應變小組」，針對涉及網路、大眾運輸系統及民眾可自由進出之公共場所等恐嚇或危害公眾安全案件，統一由專責檢察官指揮偵辦，力求即時處置、迅速遏止不法行為，避免恐慌情緒擴散。

該應變小組由檢察長王柏敦擔任召集人，主任檢察官葉子誠出任執行祕書，並由檢察官徐子涵原則上專責承辦相關案件。小組於今（23）日下午召開首次會議，邀集轄內刑事查緝單位，共同研商情資交流機制與具體防制作為，強化跨機關即時聯繫與合作。

會中達成共識，針對今年12月底縣府及各鄉鎮陸續舉辦的各項慶祝活動，以及115年1月登場的金門馬拉松等大型活動，將由金門縣警察局刑事警察大隊與福建省調查處加強蒐報可疑情資，提前掌握風險，防堵不法行為發生。

此外，航警與港警也將針對金門航空站、水頭碼頭等重要交通運輸節點，提高防護與警戒層級；海巡隊、查緝隊及岸巡單位則同步加強海上與岸際巡查，嚴防偷渡等行為擾亂治安。檢方強調，透過事前預警、即時通報與聯合防制，確保重大活動與公共場所安全，讓民眾安心參與各項行程。