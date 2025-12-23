　
政治

曝「雙城論壇」只去1天原因　蔣萬安：確保年底大型活動維安到位

▲▼台北市長蔣萬安赴警政署聽取「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

捷運台北車站、南西商圈12月19日發生隨機傷人案，台北市長蔣萬安今（23日）受訪以2019年紐西蘭槍擊案，拒絕再提凶手名字，「不希望兇手因為恐怖犯行而得到名聲。」他強調，將全面提升全市的維安規格，接下來要持續協助受害者及其家屬後續處理，以及因應目前一直到年底，台北市各項大型活動，確保相關維安部署到位與市民安全。

蔣萬安今天前往士林區視察捷運北環段工程前，接受媒體聯訪時表示，2019年紐西蘭發生槍擊事件，造成49人死亡的悲劇。當時紐西蘭的總理阿德恩就拒絕在記者會上提到兇手的名字，就是不希望兇手因為恐怖的犯行而得到任何的名聲。他非常認同，認為更該被記得的是那些挺身而出、奮不顧身的救命英雄。

至於外界關注台北車站捷運警察人力短缺等，蔣萬安說，會全力向中央來爭取補足缺口。同時，第一線的警察同仁們是在瞬間、高強度壓力之下，依照當下獲得的資訊，以及以確保市民安全為最高原則所做出的專業判斷。他也向第一線基層警察同仁表示敬意，也要求警察局主動積極提供包括心理諮詢以及相關的支持資源。

另，蔣萬安也提到，因此預計為期2天的「雙城論壇」，他將出席28日上午的主論壇，當天即返回台北。

12/21 全台詐欺最新數據

351 1 6005 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

監理站突發「6千元」獎金！超嚴條件曝光
柯文哲聲請解除限制住居陪母過夜　審判長裁准
嗆張文模仿犯「只有我可以當號召」　女警恐怖留言曝
後天再變冷！低溫「探10度以下」
快訊／瞎掰「高雄捷運有炸彈客」　20歲男亂按警鈴被收押
快訊／桃園機場也遭恐嚇！嗆機捷沿線放炸彈　警方戒備中
乾哥割頸判12年！律師點出「最氣關鍵」心痛：誰會甘心？
快訊／台南騎士遭奇美醫院接駁車撞擊！　壓輪下慘死
快訊／恐嚇「在盧秀燕腦門開3槍」　25歲女警遭聲押禁見

【張文最後一餐】掏千元大鈔買豆漿！獨坐超商沉思10分鐘

27歲男子張文在台北火車站、誠品南西丟擲煙霧彈後殺害3人，事實上，張文2022年時曾於空軍台北通信中隊服役，擔任志願役士兵，但是卻在2022年2月13日，於桃園市中壢地區吉林路與朋友餐敘，結束後被警員查獲酒駕，因沒有前科、坦承犯行，當時雖然被檢察官處分緩起訴，但隔月馬上遭國軍汰除。

台北捷運張文隨機傷人殺人蔣萬安

