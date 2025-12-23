曝「雙城論壇」只去1天原因　蔣萬安：確保年底大型活動維安到位

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

捷運台北車站、南西商圈12月19日發生隨機傷人案，台北市長蔣萬安今（23日）受訪以2019年紐西蘭槍擊案，拒絕再提凶手名字，「不希望兇手因為恐怖犯行而得到名聲。」他強調，將全面提升全市的維安規格，接下來要持續協助受害者及其家屬後續處理，以及因應目前一直到年底，台北市各項大型活動，確保相關維安部署到位與市民安全。

蔣萬安今天前往士林區視察捷運北環段工程前，接受媒體聯訪時表示，2019年紐西蘭發生槍擊事件，造成49人死亡的悲劇。當時紐西蘭的總理阿德恩就拒絕在記者會上提到兇手的名字，就是不希望兇手因為恐怖的犯行而得到任何的名聲。他非常認同，認為更該被記得的是那些挺身而出、奮不顧身的救命英雄。

至於外界關注台北車站捷運警察人力短缺等，蔣萬安說，會全力向中央來爭取補足缺口。同時，第一線的警察同仁們是在瞬間、高強度壓力之下，依照當下獲得的資訊，以及以確保市民安全為最高原則所做出的專業判斷。他也向第一線基層警察同仁表示敬意，也要求警察局主動積極提供包括心理諮詢以及相關的支持資源。

另，蔣萬安也提到，因此預計為期2天的「雙城論壇」，他將出席28日上午的主論壇，當天即返回台北。