張文剛下部隊就酒駕「酒測值0.47」遭汰除　獲緩起訴原因曝

記者沈繼昌、邱中岳／台北報導

27歲男子張文在台北火車站、誠品南西丟擲煙霧彈後殺害3人，事實上，張文2022年時曾於空軍台北通信中隊服役，擔任志願役士兵，但是卻在2022年2月13日，於桃園市中壢地區吉林路與朋友餐敘，結束後被警員查獲酒駕，因沒有前科、坦承犯行，當時雖然被檢察官處分緩起訴，但隔月馬上遭國軍汰除。

▲張文曾經在2022年2月在桃園酒駕，酒測值0.47，但是因沒有前科遭處分緩起訴。（圖／記者邱中岳翻攝）

張文今年1月北上台北後，在中正區公園路20巷承租分租套房，本月19日陸續在中山區3個地點縱火，後續又於北車、南西誠品等人潮眾多地點，犯下隨機殺人案，導致3死11傷，隨後從南西誠品頂樓墜落身亡。

犯下滔天大案的張文，曾經是空軍志願役，分發至空軍台北通信中隊，當時在北市文山區服役，在軍中負責傳令、通令業務，沒想到2022年下部隊僅2個月，就在當年的2月13日酒駕被警方查獲。

2022年2月13日晚上8時許，當年23歲的張文在桃園市中壢區吉林路的一家餐廳與朋友餐敘，席間喝了幾杯啤酒，在酒過三巡後，又在當天晚上9時許，騎乘機車離去，被當時巡邏警員攔查。

張文當時配合警方進行酒測，酒測值為0.47，警方當即以公共危險罪嫌將張文帶回派出所，訊後也依公共危險罪嫌移送法辦，當時因為張文坦承犯行，且又沒有刑案紀錄，所以給予緩起訴處分。

在2022年3月份，也被空軍汰除，但沒想到，張文在時隔3年之後，竟然策謀犯下隨機殺人事件，不僅造成社會動盪，還奪走三人性命的離譜犯行。桃園地檢署表示，因涉案人死亡，但檢方尚未收到北市警送達死亡相驗證明，本案尚未簽結死亡不起訴。