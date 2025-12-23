嗆張文模仿犯「只有我可以當號召者」　台中25歲女警恐怖留言曝

▲台中25歲女偵查佐竟發文要對市長盧秀燕開槍，今日遭拘提，複訊後聲押。（圖／翻攝Threads）



記者許權毅／台中報導

台中第二警分局黃姓偵查佐疑情緒困擾，近日接連發表脫序言論，自1219張文案件後，先在LINE群恐嚇「好想知道誰可以1槍把闕某某打死」，又在社群貼文模仿張文犯行下留言「只有我可以當號召」，甚至開嗆要槍殺市長盧秀燕，遭檢方拘捕。

檢方查出，黃姓女偵查佐自12月19日、張文犯案後直到21日15時許，於網路多處貼文留言。先是在警職同學之間的LINE群留言稱「猜猜闕某某（某分局偵查隊副隊長）會被誰開槍爆頭？」、「好想知道誰可以一槍把闕某某打死」。

黃員又在Threads上內文為「快訊／模仿犯？不明帳戶放話『台中新光目標50人』：張文是我兄弟」新聞下方留言，「X，只有我可以當號召者，其他都給我去吃屎」、「X，不然要像我一樣去撿槍掃射才知道閉上臭嘴嗎？」，最後又發文稱「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界來修理他」。

▲黃員於第二警分局任職，被檢方認定，涉及恐嚇公眾，且有羈押必要。（圖／記者許權毅攝）



檢方認為，黃員涉及重大暴力犯罪之恐嚇言論，內容具體明確，足以引發社會恐慌，嚴重危害公共安全，指派「防範恐怖攻擊應變小組」林芳瑜檢察官指揮第二分局即時偵辦。

警方昨（22）日18時35分許，持檢察官核發之拘票將黃員拘提到案，扣得其用以發布前揭言論之行動電話1支，進行數位鑑識及比對分析，並於今日上午將她解送至地檢署。

檢方綜合相關證人證述、警方勘察報告及扣案手機等證據，認定黃員涉犯刑法第151條之恐嚇公眾及第305條之恐嚇危害安全等罪嫌重大，有事實足認為有勾串證人及反覆實行恐嚇犯罪之虞，為避免危害擴大及確保後續偵查、審判程序之進行，認有羈押之必要，訊後向法院聲請羈押禁見。