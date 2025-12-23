2幼孩在家遇搶劫　勇媽開休旅車「高速猛撞竊賊車」成功阻搶案





▲女子得知家中發生搶案，立刻衝回家中。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

美國洛杉磯一名勇媽得知家中闖入搶匪，駕駛休旅車的她為了保護家人，立即開回家中並且奮力撞向搶匪車輛，導致竊賊只能狼狽步行逃跑，英勇畫面全被監視器拍下。

護子心切 洛杉磯母開車撞劫匪救家人

事件20日下午發生在洛杉磯謝爾曼奧克斯社區(Sherman Oaks)，這名英勇的母親接受當地媒體採訪表示，當時家中2名年幼孩子正在和祖母玩耍，突然有2名戴著面具的男子出現在他們家、試圖進入，她接到求救電話後，立即開車衝回家中。

A woman driving a G-Wagen rammed a car belonging to suspected burglars who were about to rob her Los Angeles home.



The mother, who has lived in the U.S. for over a decade, was out running errands while her three children were home with their grandmother when she heard strangers… pic.twitter.com/Snx96QJBS3 — Breaking911 (@Breaking911) December 21, 2025

監視器畫面拍到，這名母親飛車開到家附近後，加速撞向搶匪停在家門口的白色車子，嚇得其中2名搶匪步行逃離現場，在車內的第3名搶匪因為車門被撞到變形，後來勉強從副駕爬出。

劫匪逃逸留證物 警方全力追緝中

警方表示，雖然竊賊在他們抵達前已經逃跑，但成功在混亂現場中蒐集到大量證據，包含竊賊使用的收音機、對講機、鐵撬和錢包。

受害的一家人因為擔心人身安全選擇匿名，他們懷疑竊賊在闖入他們家之前，先破壞了家中防盜裝置，且車上有許多行竊工具懷疑是慣犯，希望警方能夠盡快將竊賊逮捕到案，以免再有其他家庭受害。