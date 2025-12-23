減重不用挨針了！瘦瘦針Wegovy推「口服藥丸」　獲美核准明年開賣

▲美國加州一處商店內擺放著諾和諾德生產的Wegovy、以及競爭藥廠禮來生產的Zepbound等針劑減重藥物。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國食品藥物管理局（FDA）正式核准丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）旗下暢銷減重藥Wegovy的口服版本，預計明年1月在美國上市。新藥以每日服用藥丸取代注射方式，臨床試驗顯示減重效果與針劑相近，除可吸引排斥打針的患者，也被視為諾和諾德在與競爭對手禮來（Eli Lilly）激烈爭奪GLP-1減重藥市場中的關鍵布局。

綜合美媒《CNN》、《路透社》等外電報導，該款新核准的口服減重藥，主要成分為司美格魯肽（semaglutide），與注射型Wegovy（週纖達）以及糖尿病用藥Ozempic（胰妥讚）相同，屬於模擬腸泌素GLP-1作用的藥物。

GLP-1類藥物可抑制食慾、延緩胃排空，近年已徹底改變肥胖治療模式，目前包括諾和諾德與禮來在內的相關藥物，多以每周注射一次為主。

諾和諾德表示，Wegovy藥丸在臨床試驗中的減重成效與注射劑相近。一項為期64周的試驗顯示，受試者平均體重減輕約14%，明顯優於安慰劑組的約2%。最常見副作用仍為噁心、嘔吐等腸胃不適，因副作用而中止治療的比例約7%，與安慰劑組的6%差距不大。

▲諾和諾德旗下暢銷減重針劑藥物Wegovy。（圖／達志影像／美聯社）

不過，口服版本在服用方式上仍有限制。研究指出，患者需在空腹狀態下以少量清水服用，且服藥後30分鐘內不得進食、飲水或服用其他藥物。醫師指出，這也是先前糖尿病口服藥Rybelsus使用率不如注射型Ozempic的原因之一。

在價格方面，Wegovy藥丸的起始劑量，自費價格為149美元（約新台幣4700元），該價格是依照諾和諾德與美國川普政府達成的協議所訂。不過，隨著劑量逐步提高，藥價預期將同步上升，實際價格尚未公布；若由保險給付，患者自付額則可望降低。

市場競爭方面，禮來也正積極布局口服GLP-1減重藥，其研發中的藥物orforglipron，預計最快於明年夏季獲FDA核准。雖然兩款藥物尚未進行正面對照試驗，但個別研究顯示，orforglipron在最高劑量下，72周平均可減重約11%，略低於Wegovy藥丸與注射型產品的數據。

分析人士指出，口服減重藥未來可能特別適合用於「體重維持期」，也就是患者在注射型藥物達到減重停滯後，改以藥丸控制體重反彈。禮來公布的最新試驗結果也顯示，患者從注射藥物轉換為orforglipron後，體重回升幅度低於安慰劑組。

專家則提醒，評估是否使用新藥，仍須同時考量療效、安全性與成本。哥倫比亞大學醫學中心內分泌專家柯納（Judith Korner）指出，雖然藥丸版提供更多選項，但低價僅限於起始劑量，多數患者最終仍需使用更高劑量，實際負擔仍待觀察。

根據美國政府數據，目前約40%的美國成年人屬於肥胖族群，健康政策研究機構KFF調查也顯示，約每8名美國成年人就有1人正在使用GLP-1類藥物。隨著口服版本問世，市場預期將進一步擴大潛在用藥族群，也讓全球減重藥市場競爭持續升溫。